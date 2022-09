Viviana Canosa por un punto de rating es capaz de hacer cualquier cosa, algo que no es de ahora, lo fue desde siempre, por eso nunca dejó de ser una chimentera con aspiraciones de periodista y eso lo reconfirmó este martes una ex ganadora de Gran Hermano.

Luego de denunciar en LAM que Canosa la hacía salir desnudo en televisión para mostrar la cola, se viralizó uno de esos videos.

Además, Colmenero le escribió mensajes a Viviana Canosa en la red social Twitter, pero la chimentera nunca le contestó, al debe haber bloqueado como hace con todos los que no piensan como ella.

"Hola Vivi tanto tiempo... te acordás cuando te aprovechabas de mi. Me invitabas todos los días a tu programa por un bolo y me hacías subir casi desnuda arriba de la mesa de tu programa con el plumero en la mano para subirte el rating y ganar platita vos. Los archivos no mienten", le escribió Colmenero a Canosa.

Luego, la ex Gran Hermano cruzó a macristas que defendían a Canosa en las redes sociales luego de su abrupta salida de América TV.