“Este es un datazo que les voy a compartir y me enteré hace poquito. Fue uno de los motivos por los cuales me impulsó a hacer contenido. Argentina es uno de los países que consume más porno trans en el mundo”, contó la riojana en sus Instagram Stories y le preguntó a sus seguidores: “¿Qué les parece/esperan, opinan de ser chica OnlyFans?”, dijo en referencia a la conocida plataforma en la que se compra y vende contenido erótico.

“Mis contenidos son completamente sola porque pago toda la producción y la idea. Los que quieran, hagan por su parte a ver si tienen ideas creativas”, aclaró después. Y un rato más tarde, contó por qué decidió dedicarse a este rubro: “Bebés, los que no pueden comprar mis packs también pueden colaborar con lo que puedan. Estoy ahorrando para pagarme las lolas. Cualquier ayuda viene bien. Les paso mi CBU por privado”, dijo Emma.

Embed

El anuncio de Lusicich generó cierto revuelo en las redes y enseguida comenzaron a multiplicarse los titulares con su nombre “Me acuerdo cuando el año pasado puse en una historia que quería ser famosa”, dijo Emma en una story y se rió con un emoji. “Ojo con lo que piden al universo”, selló sobre una foto caleidoscópica de un primer plano a sus uñas.

Aun sorprendida por la repercusión, dijo: “Todavía no vendí ni un puto pack y ya salgo en las noticias”. Y para arengar a sus seguidores a que comiencen a seguirla en la cuenta paralela dedicada especialmente para vender el contenido, comparó: “Mis packs salen más baratos que una Barbie, chicxs”, dijo junto con una captura de la venta online de la famosa muñeca, a un valor de 6498 pesos argentinos.

En otro de los posteos que utilizó para darle fuerza a su proyecto, contó: “Faltan que todos mis fotos superen los mil likes para que lleguen a más gente y se venda mi contenido, así me opero las lolas”. Y en otra foto, apuró a sus seguidores: “Si no comprás un pack, ponele like a la foto. Serví para algo”, dijo junto a un emoji que arroja un cariñoso beso.

Embed

Emma fue parte de las audiciones a ciegas de La Voz Argentina presentándose con una versión de “Te quiero, te quiero”, canción deNino Bravo. Pese a que realizó una poderosa interpretación, no logró que ninguno de los cuatro coaches se dieran vuelta para elegirla, quedando rápidamente eliminada.

“Tienes una voz muy original y a nosotros nos encantaría que todos los artistas se fuesen de aquí con una sonrisa, con la alegría de quedar, pero hoy no fue. Te pido disculpas por eso”, le dijo Ricardo Montaner. “Estuvo bárbaro. Disfruté mucho tu presentación y encima ahora que te puedo ver entiendo que sos una artista completa, que está en tu look, en tu forma y tu interpretación...”, le devolvió Lali.

En tanto, Mau Montaner la felicitó por “tu respiración”. Y Soledad Pastorutti le dijo: “A mí me pareciste increíble. Me gustó mucho el repertorio, cómo lo hiciste y todo estuvo muy bien. Así que quiero que te vayas súper feliz y pensando en volver”.