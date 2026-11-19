Una experiencia comunitaria nacida un barrio de Gualeguaychú alcanzó reconocimiento internacional al ser seleccionada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) dentro de su reciente publicación regional Gobernanza digital inclusiva, participación y futuros del sector público en América Latina y el Caribe.

La iniciativa, titulada “WhatsApp como generador de impacto social y búsqueda de consensos vecinales. Gobernanza digital de bajo costo a escala barrial", fue sistematizada por la Licenciada en Ciencias Sociales (Universidad Nacional de Quilmes) y Especialista en Gestión Social y Desarrollo Territorial (Universidad Nacional de Entre Ríos) Silvina Cabrera.

Seleccionada dentro del Eje 1 (Gobernanza digital inclusiva y participación) en la categoría de Iniciativa Inspiradora, la propuesta de Gualeguaychú sobresalió entre 80 postulaciones de toda América Latina y el Caribe, formando parte de un selecto grupo de 33 experiencias de 10 países.

La Comisión Vecinal Molinos de Viento convirtió WhatsApp en su canal institucional, con una estructura dual: Listas y canales de difusión a través de los cuales se envían información oficial sobre cortes de servicios, obras y cronogramas; y mensajería y encuestas, donde se reciben reclamos, sugerencias y votos sobre iniciativas del barrio. Cualquier vecino o vecina puede reportar un problema con foto o ubicación.

El canal digital complementa las asambleas presenciales que exige la normativa de comisiones vecinales. El barrio reúne a unas 1.700 personas y, según la comisión, sus dos grupos vecinales de WhatsApp tienen 87 y 54 integrantes, respectivamente. La Ordenanza municipal 10.531/2001 reconoce a las comisiones vecinales y sitúa en la asamblea su autoridad máxima: lo que circula por WhatsApp se delibera y se registra en la asamblea, y desde allí se gestiona ante la Municipalidad.

Por qué inspira

Muestra que la gobernanza digital inclusiva no requiere grandes presupuestos: basta con la herramienta que la comunidad, incluidas las personas mayores, ya domina. La sostiene un equipo vecinal ad honorem, que además usa la red para coordinar formación, actividades culturales y reclamos conjuntos con barrios vecinos. La comisión elaboró manuales y protocolos para dar continuidad al canal.

Aprendizaje o desafío

Las listas de difusión evitaron la saturación de mensajes; los grupos abiertos derivaron a veces en discusiones ajenas al barrio, por lo que la comisión recomienda un reglamento de convivencia digital. Según la comisión, los desafíos pendientes están en la respuesta institucional: atención irregular de algunas secretarías municipales, falta de estadísticas barriales y ausencia de presupuesto propio.