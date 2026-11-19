Una experiencia vecinal de Gualeguaychú fue distinguida por un Programa de las Naciones Unidas
El proyecto "WhatsApp como generador de impacto social y búsqueda de consensos vecinales", fue seleccionado como Iniciativa Inspiradora en el nuevo informe regional presentado en el marco del Congreso Internacional del CLAD que se desarrolla actualmente en República Dominicana.
Una experiencia comunitaria nacida un barrio de Gualeguaychú alcanzó reconocimiento internacional al ser seleccionada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) dentro de su reciente publicación regional Gobernanza digital inclusiva, participación y futuros del sector público en América Latina y el Caribe.
La iniciativa, titulada “WhatsApp como generador de impacto social y búsqueda de consensos vecinales. Gobernanza digital de bajo costo a escala barrial", fue sistematizada por la Licenciada en Ciencias Sociales (Universidad Nacional de Quilmes) y Especialista en Gestión Social y Desarrollo Territorial (Universidad Nacional de Entre Ríos) Silvina Cabrera.
Seleccionada dentro del Eje 1 (Gobernanza digital inclusiva y participación) en la categoría de Iniciativa Inspiradora, la propuesta de Gualeguaychú sobresalió entre 80 postulaciones de toda América Latina y el Caribe, formando parte de un selecto grupo de 33 experiencias de 10 países.
La Comisión Vecinal Molinos de Viento convirtió WhatsApp en su canal institucional, con una estructura dual: Listas y canales de difusión a través de los cuales se envían información oficial sobre cortes de servicios, obras y cronogramas; y mensajería y encuestas, donde se reciben reclamos, sugerencias y votos sobre iniciativas del barrio. Cualquier vecino o vecina puede reportar un problema con foto o ubicación.
El canal digital complementa las asambleas presenciales que exige la normativa de comisiones vecinales. El barrio reúne a unas 1.700 personas y, según la comisión, sus dos grupos vecinales de WhatsApp tienen 87 y 54 integrantes, respectivamente. La Ordenanza municipal 10.531/2001 reconoce a las comisiones vecinales y sitúa en la asamblea su autoridad máxima: lo que circula por WhatsApp se delibera y se registra en la asamblea, y desde allí se gestiona ante la Municipalidad.
Por qué inspira
Muestra que la gobernanza digital inclusiva no requiere grandes presupuestos: basta con la herramienta que la comunidad, incluidas las personas mayores, ya domina. La sostiene un equipo vecinal ad honorem, que además usa la red para coordinar formación, actividades culturales y reclamos conjuntos con barrios vecinos. La comisión elaboró manuales y protocolos para dar continuidad al canal.
Aprendizaje o desafío
Las listas de difusión evitaron la saturación de mensajes; los grupos abiertos derivaron a veces en discusiones ajenas al barrio, por lo que la comisión recomienda un reglamento de convivencia digital. Según la comisión, los desafíos pendientes están en la respuesta institucional: atención irregular de algunas secretarías municipales, falta de estadísticas barriales y ausencia de presupuesto propio.