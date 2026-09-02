Alrededor de las 04.50 horas, personal policial se presentó en las inmediaciones de las calles Clavarino y Bolivia, a raíz de un llamado que alertaba sobre una supuesta pelea entre hombres.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que no se estaba produciendo ningún enfrentamiento ni se encontraban personas en el lugar.

Realizaron recorridas por las inmediaciones, donde los funcionarios localizaron una motocicleta Motomel RS200, sin dominio colocado y en malas condiciones generales, que se encontraba abandonada en la vía pública.

Al verificar los números de cuadro y motor, en primera instancia no surgieron novedades. No obstante, al realizar la correspondiente consulta en los registros de denuncias, se estableció que el motovehículo había sido sustraído el pasado 28 de agosto, en inmediaciones de calles Cándido Irazusta y Eva Perón.

Ante esta situación, se procedió al secuestro preventivo del rodado, realizándose las diligencias de rigor en el lugar.

La motocicleta quedó a disposición de la autoridad judicial competente, continuándose con las actuaciones correspondientes.