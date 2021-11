Una familia denunció la usurpación de su campo en Costa Uruguay Sur

Los integrantes dela familia Robles realizaron una denuncia en la Comisaria Octava y en la Fiscalía. Se trata de un campo de 125 hectáreas dividido en cinco parcelas. Este miércoles la abogada que representa a la familia se presentará a Fiscalía para que se solucione el problema lo antes posible.

Ana María Robles, una de las propietarias del campo, dijo a ElDia que “da mucha vergüenza lo que está pasando, porque somos personas de trabajo. Mis viejos pagaron este campo prácticamente dos veces, lo hicieron con mucho sacrificio, por eso que venga gente y lo ocupe en forma prepotente resulta incomprensible. Vinieron en una camioneta y un jeep, se apropiaron de la parcela que le pertenece a mi hermano Gustavo, nos cambiaron el candado que puso mi viejo hace 50 años. Son todas cosas que lastiman profundamente”.

La mujer dijo que “no soy dueña de entrar a mi campo, como el resto de mis hermanos, pagando en tiempo y forma los impuestos, porque gente que no conocemos se metió de prepo. Todo esto es una locura y nos está afectando mal, porque tengo que andar detrás de usurpadores cuando soy una persona mayor que tendría que estar descansando en mi casa”. También pidió que “los fiscales, el juez que deba intervenir y la policía actúen en consecuencia. Tenemos todos los papeles que certifican la compra del campo hace más de 50 años y además, si bien no estamos viviendo en el campo, nos juntamos asiduamente en la casa de mi hermano Gustavo que es donde están usurpando”.

Por su parte, Roxana, esposa de Gustavo Robles, indicó que hablaba en nombre de su esposo porque este “presenta una serie de problemas de salud y está muy angustiado por esta situación. La parte que usurparon es el campo en donde tenemos una casa y en donde se junta toda la familia habitualmente. Nosotros venimos los fines de semana fundamentalmente. Este viernes una persona vino a arreglar el molino y se fue, después nos avisaron de que habían colocado un cartel de Propiedad Privada, algo que nos llamó la atención. Cuando llegamos al lugar el viernes pasado, nos encontramos con un candado nuevo en la tranquera y personas que llegaban a bordo de dos vehículos diciendo uno de ellos que era heredero de la persona que le vendió el campo a la familia Robles en 1951 y que el lugar le pertenecía. Es así que con la perplejidad del caso realizamos la denuncia en la Comisaría Octava y luego en la Fiscalía donde hablamos con la doctora Eliana Ghiglioni”.

TAPA-CAMPO.jpg

La mujer contó que “la Policía le tomó los nombres e identificó a las personas que están usurpando nuestra propiedad el viernes, mientras que el sábado se sumó una persona más con otro vehículo”.

Ricardo, otro de los hermanos, recordó que “acá nos criamos nosotros, conocemos y nos conocen todos los vecinos, no tenemos problemas con nadie. El campo está dividido en cinco parcelas, la mayoría arrendado y quienes nos alquilan ante la situación imperante, dudan en seguir haciéndolo. Da pena, porque lo que nosotros estamos viviendo es muy triste. Duele, porque es el lugar en el que invirtieron todos sus esfuerzos los viejos y que gente venga, se meta como si nada, usurpe el lugar, coloque un cartel, una cadena y candado nuevo, genera una sensación de impotencia mayúscula, difícil de explicar con palabras. Tenemos un desgaste tanto en lo psicológico como en lo físico. Nosotros, que somos los dueños no podemos entrar a ver cómo está el campo. Cuatro o cinco sujetos que no sabemos a ciencia cierta quienes son, se metieron en un lugar que no les pertenece”.

La fiscal Eliana Ghiglioni, interviniente en la causa, explicó al ElDia que “la abogada que patrocina a la familia Robles presentó un expediente con documentación referida a la propiedad en cuestión, además se han realizado las tareas investigativas pertinentes por parte de la Policía. Estamos a la espera de que se pida una elevación a audiencia y que el Juez de Garantías, Ignacio Telenta, con la documentación que se ha recopilado tome una determinación al respecto”.

La audiencia sería por usurpación y reintegro de inmuebles, algo que en la mañana de este miércoles pediría la profesional del derecho que patrocina a los Robles. Cabe destacar que personal de la Brigada de Abigeato de Gualeguaychú recorre el lugar permanentemente y estuvo en el campo para verificar el estado de los animales, hacienda vacuna, que se encuentra en el lote supuestamente usurpado. Verificaron que el rodeo esté bien, además de dialogar con quienes se encuentran en la casa y en el campo que se encuentra en la zona de Costa Uruguay Sur.