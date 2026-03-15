Un gravísimo siniestro de tránsito tuvo lugar este sábado por la noche en la provincia, sobre la Ruta Nacional N°127, y dejó como saldo tres personas fallecidas.

El hecho ocurrió en jurisdicción de la localidad de Bovril (departamento La Paz) e involucró a una camioneta Renault Duster de color blanco, en la que viajaban las víctimas fatales, y un camión de gran porte.

Las causas que desencadenaron el fatal impacto aún son materia de investigación. Personal de Criminalística y efectivos policiales trabajaron arduamente en la zona para realizar las pericias correspondientes y determinar la mecánica del accidente.

Según dio a conocer Análisis Digital, la Policía informó las identidades de las víctimas. En el lugar fallecieron Darío Gustavo Landra (57), Analia Cristina Heit (43) y Agostina Landra Heit (15). Un menor de 13 años fue trasladado al Hospital San Roque de Paraná. Todos tienen domicilio en la localidad de Bovril.

El chofer del transporte pesado fue sometido a un test de alcoholemia y el resultado fue negativo, según se supo. En el procedimiento participaron efectivos de las jefaturas departamentales de Villaguay y La Paz. También intervino personal de la División Operaciones y Seguridad Pública, Comisaría Mojones Norte, Comisaría Bovril y División Policía Científica.

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