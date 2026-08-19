Un siniestro vial ocurrió en el kilómetro 319 de la autovía 14, cuando un automóvil marca Citroën modelo C4 despistó, dio varios giros y terminó detenido sobre el cantero central. Una beba de poco más de un año fue trasladada al hospital.

Tras el hecho, intervinieron efectivos de la policía caminera Paso Cerrito, personal de la subcomisaría Tagüé y agentes de Gendarmería Nacional, quienes trabajaron en el lugar para asistir a los ocupantes y realizar las actuaciones correspondientes.

El vehículo circulaba en sentido norte-sur, desde la provincia de Formosa hacia Buenos Aires, cuando por circunstancias que son materia de investigación se produjo el despiste.

De acuerdo con la información aportada, en el automóvil se trasladaban cinco personas, dos hombres y tres mujeres. Entre ellas se encontraba una beba de un año y tres meses.

La familia tenía previsto continuar viaje hacia la ciudad de Buenos Aires, ya que contaban con un turno en el hospital Garrahan para que la pequeña recibiera atención médica debido a una cardiopatía.

El despiste y los posteriores giros del vehículo generaron preocupación debido a la presencia de la menor entre los ocupantes. Los adultos no sufrieron lesiones como consecuencia del siniestro.

Ante la situación, la beba fue trasladada al hospital Santa Rosa de la localidad de Chajarí, donde se dispusieron los cuidados necesarios teniendo en cuenta su estado de salud y el antecedente de cardiopatía por el cual se dirigían hacia Buenos Aires, consignó Diario Río Uruguay.

Mientras tanto, el personal policial y de Gendarmería intervino en el lugar del siniestro para asistir a los involucrados y avanzar con las actuaciones de rigor.

Las circunstancias por las que el automóvil perdió el control y terminó sobre el cantero central de la autovía eran materia de las actuaciones correspondientes.