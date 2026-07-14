El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer este martes los datos de la canasta básica total y la canasta básica alimentaria, que miden la línea de pobreza y de indigencia, respectivamente, en nuestro país.

De acuerdo al organismo estadístico, un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.531.473 para superar el umbral de pobreza en junio de 2026. Eso significa 2,2% más que el mes previo y 35,7% más a nivel interanual.

La suba de la canasta que mide la pobreza estuvo por encima del dato de inflación general, que se ubicó en 1,9%, mientras que la canasta de indigencia estuvo bastante por debajo, marcando un 1,3% de aumento.

En ese sentido, el Indec aseguró en base a sus mediciones que la línea de indigencia se ubicó en $689.853 para una familia tipo. Esto representa una suba del 1,3% en el mes y 36,3% interanual.

#DatoINDEC

Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.531.473 para superar el umbral de pobreza en junio de 2026: 2,2% más que el mes previo y 35,7% a nivel interanual https://t.co/Syqdh2nFFq pic.twitter.com/0l9YyWBAoz — INDEC Argentina (@INDECArgentina) July 14, 2026



Fuente: AHORA