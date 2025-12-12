La Fundación Colsecor presentó el informe de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que contempla precios registrados en 30 localidades, entre ellas Gualeguaychú, cuyo relevamiento de precios está a cargo del Centro Estadístico “Profesor Roberto Franco” dependiente de la Cooperativa Eléctrica.

Esta semana, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que durante noviembre de 2025 el costo de la canasta básica total (CBT) —que determina el umbral de pobreza— alcanzó los $1.257.329,03 para un hogar tipo de cuatro integrantes en el Gran Buenos Aires. En tanto, la canasta básica alimentaria (CBA), que marca el límite de la indigencia, se ubicó en 566.364,43 pesos.

En Gualeguaychú, los datos recabados por el Centro Estadístico “Profesor Roberto Franco” dio a conocer que una familia de cuatro integrantes en la ciudad necesitó $462.250, mientras que un adulto requirió $ 149.595. El informe detalló que un grupo de cinco integrantes precisó $486.185.

En cuanto a Pueblo Belgrano, el estudio determinó que una familia tipo necesitó $ 454.802, una de cinco integrantes $ 478.352 y un adulto $147.185.

Los datos de Gualeguaychú responden al relevamiento de 58 alimentos relevados: aceite, acelga, arroz, arvejas, azúcar, banana, batata, café, caldos concentrados, carne (asado, carnaza común, hígado, picada, espinazo, nalga y paleta), cebolla, cerveza, dulce de batata, dulce de leche, fideos, galletitas de agua, galletitas dulces, gaseosa, harina (trigo y maíz), huevos, jugos concentrados, leche, lechuga, lentejas, mandarina, manteca, manzana, mayonesa, mermelada, paleta cocida, pan, papa, pera, pollo, quesos (crema, cuartirolo y de rallar), sal fina, salame, soda, tomate envasado, vinagre, vino, yerba mate, yogur, zanahoria y zapallo.

Salario Vital y Canasta Básica

La Canasta Básica medida por la Fundación Colsecor también es comparada con la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), lo que permite realizar un seguimiento de la cantidad de días de alimentación básica de una familia cubierta por el salario. En este sentido el SMVM de noviembre fue de $322.000 y alcanzó sólo 19 días para alimentar a un núcleo familiar de cuatro personas, un día menos que el mes anterior. Esto significa que sólo teniendo en cuenta los alimentos necesarios para no cruzar la línea de indigencia, una familia no llegó a alimentarse todo el mes con un SMVM. Quedaron once días sin poder adquirir alimentos.

La Fundación Colsecor es una integración de cooperativas y Pymes que, desde 1995, reúne a entidades que prestan servicios de televisión por cable y telecomunicaciones en más de 300 comunidades de Argentina.