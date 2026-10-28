Una familia volcó cuando viajaba en camioneta por la Autovía 14
El accidente ocurrió este miércoles por la mañana, cerca de Concepción del Uruguay. Los tres ocupantes del vehículo fueron trasladados al Hospital Urquiza.
Una camioneta volcó durante la mañana de este miércoles en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 111, en el departamento Uruguay. En el vehículo viajaban dos adultos y un niño de 3 años, quienes fueron trasladados al hospital para recibir atención médica.
Según informó la Policía de Entre Ríos, el accidente ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, cuando una Renault Oroch circulaba por la autovía en sentido sur-norte.
La camioneta era conducida por una mujer de 44 años, acompañada por el hombre de 47 y el pequeño de tres. Los tres tienen domicilio en la localidad bonaerense de San Antonio de Areco.
Por circunstancias que todavía se investigan, la conductora perdió el control del vehículo y terminó volcando sobre la ruta.
Tras el accidente, una ambulancia trasladó a los tres ocupantes al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay. Hasta el momento, no se informó la gravedad de las lesiones.
Debido a que la camioneta quedó parcialmente sobre la calzada, una parte del carril se vio afectada y la circulación debió ser asistida por personal policial.
En el lugar trabajaron agentes del Puesto de Control Vial Bella Vista y de la Comisaría Sauce, mientras se investigan las circunstancias del accidente.