Una camioneta volcó durante la mañana de este miércoles en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 111, en el departamento Uruguay. En el vehículo viajaban dos adultos y un niño de 3 años, quienes fueron trasladados al hospital para recibir atención médica.

Según informó la Policía de Entre Ríos, el accidente ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, cuando una Renault Oroch circulaba por la autovía en sentido sur-norte.

La camioneta era conducida por una mujer de 44 años, acompañada por el hombre de 47 y el pequeño de tres. Los tres tienen domicilio en la localidad bonaerense de San Antonio de Areco.

Por circunstancias que todavía se investigan, la conductora perdió el control del vehículo y terminó volcando sobre la ruta.

Tras el accidente, una ambulancia trasladó a los tres ocupantes al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay. Hasta el momento, no se informó la gravedad de las lesiones.

Debido a que la camioneta quedó parcialmente sobre la calzada, una parte del carril se vio afectada y la circulación debió ser asistida por personal policial.

En el lugar trabajaron agentes del Puesto de Control Vial Bella Vista y de la Comisaría Sauce, mientras se investigan las circunstancias del accidente.