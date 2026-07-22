Gabriel “Tortuga” Deck, jugador de la Selección Argentina y del Real Madrid, estuvo este martes en el club Neptunia y compartió un lindo momento junto a los chicos de las categorías formativas.

El encuentro duró más de una hora, en la que el basquetbolista —con paso por Oklahoma City Thunder en la NBA— repasó sus inicios en la disciplina y contó cómo fue construyendo una carrera que hoy lo posiciona como figura en uno de los clubes más importantes de Europa.

Crédito: MR Fotografía.

Además, Deck respondió con gran predisposición las preguntas de los chicos sobre sus primeros pasos en la Selección, su experiencia en la mejor liga del mundo y su presente en el Real Madrid. Con humildad y simpatía, el “Tortu” no solo contestó cada inquietud, sino que también les hacía repreguntas a los nenes, generando un clima de cercanía único.

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Para cerrar una jornada inolvidable para el básquet tricolor, el jugador se sacó fotos con todos los chicos, profes y dirigentes presentes.

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