Un intenso temporal de lluvia y granizo afectó al mediodía de este lunes a diversos sectores de Concepción del Urugua y, con mayor impacto en la zona oeste de la ciudad.

El fenómeno se preveía que llegara con fuerza debido a las condiciones de inestabilidad anunciadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la provincia.

La caída de piedra se registró con particular fuerza en barrios como Hipódromo, 150 Viviendas y 192 Viviendas. A través de videos e imágenes difundidos por los propios vecinos, se observó la precipitación de granizo de tamaño considerable -en varios casos superior al habitual-—, lo que generó preocupación e impulsó a automovilistas y frentistas a improvisar protecciones con frazadas, mantas y cartones sobre las carrocerías de los vehículos.