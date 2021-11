Una funcionaria de Provincia testificó que "Urribarri quería ser candidato a Presidente"

La directora de Vialidad Provincial y excoordinadora de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur, Alicia Benítez, declaró este jueves. Contó que el exgobernador Sergio Urribarri la llamó para encargarle la puesta edilicia a punto para realizar la Cumbre. “Me dijo que se jugaba la vida, porque quería ser candidato, quería ser elegido”, dijo.

Manifestó que entre agosto y septiembre de 2014, Urribarri se comunicó con ella por teléfono y le encomendó las tareas en los edificios donde desarrollarían la Cumbre del Mercosur. En ese momento ella ocupaba la Secretaría de Obras y Servicios Públicos dependiente del Ministerio de Planeamiento de la provincia. Alicia Benítez está imputada en otra causa, justamente por su intervención en el marco de la Cumbre del Mercosur.

Eso generó una discusión entre las partes, puntualmente los defensores Miguel Cullen y Raúl Barrandeguy. El primero pidió prudencia con las consultas y el segundo reclamó eximirla del juramento. El tribunal resolvió la cuestión, atendiendo la marcación de Cullen y entendiendo que la declaración de Benítez estaba convenida por las partes en la convención probatoria.

“El gobernador me llamó por teléfono y me dijo hay que hacerlo en Paraná. Irá Tito Fernández, que es Alberto Fernández y que en ese momento era jefe de ceremonial, y te explicará. Me reiteró que había que hacerlo, porque en esto a él se le iba la vida. Hay que hacerlo -reiteró-, hay que hacerlo en Paraná. Me dijo que él, personalmente, quería ser candidato, quería que lo eligieran. Por lo tanto había que hacerlo. Me repitió esto, en dos oportunidades me dijo que quería ser elegido y ser candidato”, pronunció la funcionaria.

Tras la pregunta del fiscal Gonzalo Badano sobre si Urribarri le explicitó para qué cargo quería medirse, Benítez fue clara: “No recuerdo si me dijo que quería ser presidente, sí que quería ser candidato y elegido”.

Cuando la Cumbre del Mercosur ya estaba en marcha, Benítez se lo encontró en un pasillo al exgobernador. “Después de eso, volví a hablar en un acto. Estaban entrando los presidentes, me llamó a través de un secretario a un pasillo de la Vieja Usina. Me encontré en el pasillo con él. Me dijo que había un requisito de la presidenta, que había que atenderla. Me repitió que se jugaba la vida en esto. Me reiteró: ‘Tengo que estar bien con ella, tengo que estar bien con la Nación’. Yo le contesté que estaba referida a las obras y no a los servicios para la presidenta. Me volvió a decir que tenía que estar bien con ella y con la Nación”, afirmó. Aseguró después: “En ese momento, él me habló de su sueño. Me dijo ‘necesito estar bien con la señora y la Nación’”.

– ¿Le dijo cuál era su sueño? –preguntó el fiscal Badano.

– El sueño es que quería ser candidato a Presidente –respondió la testigo.

La titular de Vialidad hizo una declaración breve, puntual, incriminante. La suya es la primera testimonial que refiere al exgobernador Urribarri. Remarcó que la segunda conversación con el exmandatario, el encuentro personal en un pasillo fue “el mismo día que se desarrolló el Mercosur, el 14 de diciembre, cuando estuvieron todos los presidentes. Fue un minuto o dos la conversación, lo suficiente para esta charla”. No volvió a hablar con Urribarri después.