Un violento e inesperado principio de incendio generó momentos de suma tensión e incertidumbre este viernes en la intersección de Boulevard Pedro Jurado y Martínez Paiva, donde la garrafa de una vivienda comenzó a arder de forma imprevista y el fuego se expandió rápidamente por los ambientes.

Ante la alerta recibida, una dotación del cuerpo de Bomberos Voluntarios acudió de urgencia al lugar a bordo del Móvil 35. Al arribar, los efectivos desplegaron una línea de devanadera para sofocar de inmediato las llamas focalizadas en el envase de gas y evitar que el siniestro pasara a mayores.

A pesar del rápido accionar bomberil que logró controlar la situación en pocos minutos, el calor y el humo provocaron importantes daños materiales en el interior de la propiedad. Según se informó, el fuego afectó de manera parcial el comedor, un televisor, un equipo de aire acondicionado, paredes, una puerta y parte de la instalación eléctrica.

Tras neutralizar el foco ígneo, el personal realizó tareas de ventilación en el ambiente para evacuar la densidad del humo acumulado.