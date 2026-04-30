En conmemoración por el Día del Trabajador, la CGT organizó una marcha a Plaza de Mayo para este jueves, que tendrá el respaldo de movimientos sociales, culturales y políticos, con tono muy crítico a las políticas del Gobierno nacional.

El secretario general de UPCN Entre Ríos, José Ángel Allende, destacó la importancia de la presencia provincial en la movilización. “El 30 de abril tenemos que hacer sentir la fuerza del movimiento obrero y recuperar la calle”, afirmó, al tiempo que definió la marcha como una expresión del “cansancio y hastío” frente a las políticas de ajuste.

El dirigente advirtió que el deterioro del poder adquisitivo, el aumento del desempleo y la suba del costo de vida colocan a los trabajadores en una situación límite. “En un contexto de crecimiento del desempleo y de aumento sostenido del costo de la canasta básica, los trabajadores no llegan a fin de mes. Y esa realidad empuja a muchas familias al endeudamiento incluso para alimentarse, llevándolas a una situación límite que ya no se puede sostener más”, advirtió.

El dirigente sindical señaló que esta situación impacta con especial crudeza en el sector estatal, donde “el ajuste no sólo recae sobre los trabajadores, sino también sobre el mismo Estado, que se ve debilitado en su rol esencial de garantizar derechos”.

El Secretario General de UPCN Entre Ríos ratificó que “la defensa del Estado es una bandera irrenunciable del movimiento obrero organizado”. En ese orden aseveró: “No vamos a permitir que se avasallen derechos ni que se vulneren las condiciones de dignidad del pueblo trabajador por decisiones políticas que sólo benefician a unos pocos”.

En ese marco, Allende convocó a fortalecer la unidad: “La lucha tiene que ser organizada, colectiva y convocarnos al conjunto de los trabajadores, porque la política que lleva adelante el gobierno nacional nos pega a todos”.

Fuente: APF