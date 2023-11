Por Matías Daniel Venditti





Valentina Ríos (Vale, de acá en adelante) tiene 26 años, se recibió de abogada en la Universidad de Buenos Aires y vive en CABA. Vale es una declarada swiftie: fiel seguidora de la estrella pop Taylor Swift. En diálogo con Ahora ElDía, relató su experiencia asistiendo a los tres recitales que dio la cantante norteamericana en el estadio de River y contó qué es lo que más le gusta de ella y por qué genera tal devoción para sus fans.



Vale escucha a Taylor Swift desde su adolescencia, pero por aquel entonces no imaginaba la fuerte conexión que años más tarde iba a tener con la artista. Ella cuenta que descubrió a Taylor cuando era chica, viendo su aparición en canciones y películas de los Jonas Brothers y Miley Cyrus, en videos de Disney Channel y en la revista TKM: “Siempre aparecía. Entonces como que siempre me gustó. Ese fue mi primer acercamiento a su música”, empezó a contar Vale.



Una noche de 2012, Vale estaba mirando la entrega de los Premios Grammy en la televisión cuando, de repente, Taylor subió al escenario para cantar All Too Well: “Lo vi en vivo y ahí fue cuando yo dije ¿Cómo? ¿Cómo sabe lo que me está pasando? ¿Por qué esta canción me identifica tanto?”, recuerda. También explica que siempre le gustó poder identificarse con canciones: “Es algo que siempre busqué desde chica, pero esto fue tremendo”, aclaró.



La joven gualeguaychuense entiende que esta experiencia es común entre los swifties: “Cuando vos te sentás y empezás a prestar atención a lo que dicen las letras de sus canciones, decís: ché... ¿Por qué está hablando de lo que me pasa? Creo que ese es el clic que hacemos todos”.



“Vos también sos esa chica”



Taylor Swift es conocida por ser una artista que escribe sus propias canciones, volcando en muchas de ellas sus experiencias personales. Podría decirse que ese es un detalle clave para entender la fuerte conexión que genera con sus seguidores: la capacidad -y necesidad- que tenemos las personas para empatizar e identificarnos con las vivencias y emociones de otros, sobre todo cuando percibimos que son genuinas; y más aún, cuando todo eso nos llega a través de un canal tan movilizante como lo es la música. “Todas las personas a las que nos gusta Taylor, conectamos con ella porque es genuina, y es genuina con lo que escribe y con todo lo que hace”, afirmó Vale.



La identificación es eso que nos hace sentir que no estamos solos en este mundo, que lo que nos pasa también les pasa a otros. Para Vale, eso está en el centro de su conexión con Taylor Swift y sirve para entender lo que le pasa a otras miles (o millones) de jóvenes como ella en todo el mundo:

“Las canciones que ella escribe las escribe sobre su vida. Y lo que más me gusta de ella es que tiene una forma de contar sus propias experiencias, y escribe una forma en la que vos te sentís identificado con lo que está diciendo. Creo que eso es lo que más te termina enganchando, porque es la habilidad que tiene para escribir y hacer que empatices mucho con ella. Porque también sos una chica que se enamoró, o que tiene sueños y los quiere cumplir, o lo que sea. Vos también sos esa chica. Por eso es una genia total, porque abraza lo que es ser mujer y no tiene vergüenza de decirlo”.



Así le pasó a Vale cuando terminó la secundaria en Gualeguaychú y se fue a estudiar a Buenos Aires: “Empecé a vivir cosas distintas, viviendo sola en la gran ciudad, y justo 1989 (uno de los 10 álbumes de estudio de la cantante) como que abraza mucho también eso, el ‘soy una chica, soy joven, vivo en una ciudad grande, de repente, y estoy sola pero estoy bien y me enfoco en mis amigas…’ y eso era algo que yo necesitaba mucho aprender en ese momento”, recordó.



Compartir una pasión: la comunidad swiftie



La poderosa identificación con Taylor Swift crea comunidad en todo el mundo. Para Vale, este fenómeno tiene que ver con la necesidad de compartir las emociones que genera la cantante: “Es una persona que tiene tal poder, con sus letras y con su música, que uno necesita compartirlo; vos necesitás compartir esa emoción y lo que ella te genera con otra gente, que creo que le pasa a toda la gente a la que le gusta mucho un artista, ¿no?”, explicó.



Las redes sociales habilitan un intercambio a gran escala y sin fronteras entre las swifties. “Cuando empiezo a ver que existe una comunidad en Twitter, de repente digo: ‘che, pará, ¿hay más gente a la que le gusta? ¿Así como me gusta a mí? ¡Esto es maravilloso!’; entonces me metí en lo que es Twitter fandom”, recordó entusiasmada.



Además, en nuestro país, las swifties tienen la pasión que caracteriza a los argentinos; además del sentido de pertenencia, de la identidad colectiva propia de estos grupos, los lazos de amistad y solidaridad que se tejen al interior de la comunidad swiftie argentina son muy grandes. Esto se vio reflejado durante la vorágine que vivieron cuando se anunció que salían a la venta las entradas para dos fechas, primero, y para una tercera después.



Así, relató Vale cómo ella y su grupo de amigas swifties lo dieron todo para que nadie se quede afuera: “El martes salía la venta general. Y te imaginarás que fue un finde completo de demencia porque no podíamos creer lo que estábamos viviendo”. Vale hace referencia a que se trataba de la primera vez que la cantante iba a visitar nuestro país en sus 17 años de carrera profesional. “Ibamos todos hablando por los grupos: ‘bueno, ¿quién pudo entrar?’, ‘te paso mi tarjeta’. El nivel de confianza entre las hermanas, increíble. Todo esto, la solidaridad que se generó ese día… Todos nos ayudamos, todos entre todos, y después veíamos cómo nos arreglábamos”, recordó Vale sobre aquel operativo para las entradas y resalta: “me preguntás... ¿Cómo conseguiste para tres shows? Gracias al poder de la amistad. Porque el vínculo que se genera con Taylor es hermoso. Increíble.”



La experiencia de Vale y de muchísimas swifties más nos confirman lo que ya sabemos: los consumos culturales son mucho más que solo eso, y cada persona y grupo los carga con su propio significado. Una canción, una banda, una saga de películas o libros… son muchas las cosas que pueden despertarnos pasión e identificación. El verdadero no te lo puedo explicar porque no vas a entender. Sin embargo, Vale expresó que -lamentablemente- tanto en el tratamiento que hicieron algunos medios sobre las fans de Taylor como en el sentido común de muchas personas, ‘ser swiftie’ es tomado en chiste, y pareciera tener que ver con un enfoque desigual (e infantilizante en algunos casos) hacia lo femenino en la cultura.



“Hay gente que te quiere ridiculizar porque te gusta Taylor. ¿Por qué hay que ridiculizar lo que está hecho para mujeres? ¿Por qué yo no puedo ser fanática de una mujer que hace música para mujeres, que habla sobre su vida, que habla sobre mi vida?”, se pregunta la joven gualeguaychuense, y señaló que “lo mismo pasaba en su momento con One Direction o Justin Bieber”. “¿Por qué hay quienes pueden estar todos los domingos en la cancha y nosotras no podemos estar en un recital tres días haciendo lo que nos gusta, disfrutando? ¿por qué eso es ridiculizado? Porque fue ridiculizado en los medios”, concluyó.





Un momento soñado



Vale vivió una experiencia increíble el fin de semana pasado, ella y más de 75.000 personas en cada uno de los shows. “Realmente no tengo palabras porque lo que viví ahí fue maravilloso. Sigo sin caer en todo lo que viví el finde, pero más que nada no caigo en que la tuve tan cerca. Imagínate seguir hace tantos años a alguien, escuchar su música todos los días de tu vida. Está presente todos los días de mi vida, y de repente estaba cantando enfrente mío y miraba para el lado en el que yo estaba, y sentía que me miraba a mí”, contó sin poder creerlo todavía.



Uno de los momentos que compartió Vale con Ahora ElDía bien podría servir de ejemplo para sintetizar lo que genera Taylor Swift en sus fans: “ella antes de cantar una canción que se llama Lover, dice algo así como ‘espero que estas canciones que ustedes escuchan y les recuerda a mi vida, que algunas son autobiográficas, otras no, pero que ustedes piensan en mi vida y en cosas que pasaron en mi vida… mi objetivo es que después de este show, ustedes piensen en los recuerdos que estamos creando acá juntos’, lo digo y me erizo”, recordó emocionada. “Fue mirar a mis amigas que estaban ahí conmigo y decir ‘que afortunada soy de tenerlas’”, agregó.



“Toda la gente que conozco, que quiero y que comparte también esta demencia, esta locura por una artista, las sentí a todas conmigo”, concluyó Vale. “Me emocionó mucho esa parte, darme cuenta de que fui feliz porque tuve a Taylor enfrente y porque tenía al lado a mis amigas”.