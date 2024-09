Mediante un control anual, Verónica Fabre de 49 años y auxiliar de farmacia, fue diagnosticada con un carcinoma in situ que luego se complicó. Se hizo dos biopsias: la primera resultó negativa, pero la segunda detectó que era maligno y que requería cirugía. En enero, tuvo su primera cirugía y tiempo después, en marzo, la volvieron a intervenir.

Verónica comenzó el tratamiento de radioterapia en la ciudad de Concepción del Uruguay a principios del mes de agosto, fecha que coincide con el inicio de funcionamiento de la Unidad de Traslado para pacientes oncológicos. La adquisición de este transporte “significa el compromiso con la salud y busca regular este derecho, garantizar y darle sustentabilidad en el tiempo para quienes lo necesiten”, expresaron desde el Municipio.

La unidad, integrada por choferes y enfermera, asegura que los pacientes reciban transporte seguro y cómodo hacia sus tratamientos médicos. Verónica confió en esta unidad para llegar a sus sesiones de quimioterapia y radioterapia, y encontró en ella no solo un medio de transporte, sino también un equipo de personas dispuestas a acompañarla en recuperación.

“Es un proceso que no es fácil, pero cuando hay personas que se ponen en el lugar de uno, lo hacen más llevadero” expresó en relación al acompañamiento que recibió por parte de Pedro Acosta y Germán Liborci, choferes de la Unidad de Traslado, y de Estefania Villanueva, enfermera coordinadora.

“Agradezco al municipio por cómo me trataron. La Unidad de Traslado no solo me llevó físicamente a mis tratamientos, sino que también me brindó apoyo emocional. Me sentí muy contenida”, finalizó.

La Subsecretaría de Salud puso a disposición un número de celular para comunicarse y coordinar el traslado de pacientes para aquellas personas que necesiten el servicio. El 3446 - 515224 es atendido por la enfermera coordinadora, quién a su vez es la encargada de acompañar a los pacientes en la Unidad de Traslado.