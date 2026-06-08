Una joven identificada como Luisana Gallardo oriunda de Gualeguaychú, despareció el domigno pocas horas antes de dar a luz y finalmente fue encontrada golpeada. Su bebé terminó naciendo sin vida.

De acuerdo a las primeras informaciones, la joven nacida en nuestra ciudad se encontraba embarazada de nueve meses cuando desapareció pocas horas antes de una internación programada para dar a luz.

Fue encontrada en las últimas horas del domingo en Buenos Aires, en la localidad de Don Torcuato, inconciente y con lesiones en distintas partes del cuerpo.

Según confirmó su familia, el bebé de Luisana Gallardo nació sin vida.