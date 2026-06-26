Josefina Cabrera es gualeguaychuense y en la actualidad está en Venezuela. La joven contó a Ahora ElDía cómo vivió los sismos que tuvieron lugar en el país y cómo es la situación tras el desastre natural.

“Ese día justo iba a recorrer La Guaira, una de las zonas más afectada, con mi camioneta. Pero me salió la oportunidad de venir a trabajar a Los Roques unos días ,y deje mi van en La Guaira y a mi perra en Caracas. Acá se sintió un temblor fuerte pero no se cayó nada. Al rato vimos en las redes sociales que se habían caído muchos edificios en esas dos zonas. Enseguida me comunique con la guardería de mi perra y me dijeron que estaba bien. La camioneta quedó en el epicentro, pero por suerte no le paso nada. Ahora estoy intentando volver, pero los vuelos están complicados”, relató Josefina.

La gualeguaychuense describió que “el ambiente está tenso. Tengo muchos amigos que tienen sus familias desaparecidas en La Guaira. No hay maquinaria suficiente para poder sacar los escombros, porque además hay muchos focos comprometidos, y no es un país preparado para esto. No dan a abasto. Hay gente viva abajo de los escombros porque los escuchan, pero no pueden hacer nada. Es terrible. Estas primeras casi 48 horas, han sido tremendas. Recién está llegando la ayuda de los otros países. Hasta el momento el pueblo se está solidarizando con las zonas afectadas ayudando a pico y pala, literal".

Josefina Cabrera manifestó que “los hospitales están colapsado” y por eso, muchas personas no están pudiendo recibir asistencia médica.



"Es un país bastante dolido, que venía reconstruyéndose de a poco, y esto le cae muy duro.

Pero el pueblo venezolano es increíblemente unido y lo que están ayudándose entre sí es increíble.

Muchos en Maracay y alrededores están durmiendo en la calle porque sus edificios tienen peligro de derrumbe, y las autoridades autorizaron derrumbarlos para que no suceda algo peor. Así que también hay mucha gente que logro sobrevivir, pero que ahora quedó sin nada. Y lo duro es que por más que para muchos la perdida haya sido material, en este país volverse a levantar no es fácil. Entonces, hay mucha angustia en el ambiente", concluyó.