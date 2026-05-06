El Adweek Creative 100 es una prestigiosa lista anual publicada por la revista Adweek que celebra a las 100 personas más innovadoras e influyentes en publicidad, marketing, medios, tecnología y cultura pop. Reconoce a agentes de cambio que redefinen la creatividad, transforman marcas y moldean la cultura.

Las categorías de premios incluyen Innovadores de TV y Streaming, Directores Visionarios, Innovadores de Medios e Iconos e Influencers.

En el rubro de directores visionarios que innovan dentro de las marcas en las que trabajan, está la gualeguaychuense Micaela Gallino, gerente Senior de Creatividad de la marca Nike LATAM.

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Gallino fue destacada por llevar a Nike a las calles durante el Maratón de la Ciudad de México, patrocinado por Adidas. Su ingeniosa estrategia consistió en infiltrar la marca en el recorrido del maratón con 90 anuncios publicitarios protagonizados por un entrenador deliberadamente molesto, integrándola directamente en la experiencia del corredor. El resultado fue un Grand Clio, un galardón anual de publicidad que reconoce la excelencia creativa y la innovación en comunicación y diseño , otorgado por un jurado de profesionales de la publicidad de todo el mundo.

También lideró el After Dark Tour: Edición México, desafiando las ideas preconcebidas sobre correr de noche en la Ciudad de México. Además, aportó la energía de las fiestas callejeras y la experiencia cultural vivida al lanzamiento de la camiseta del Club América tanto en Los Ángeles como en la capital mexicana, integrando a Nike en la auténtica experiencia de un sábado de partido dentro de la comunidad.