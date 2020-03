Una gualeguaychuense está alojada en el Cenard y no puede volver a la ciudad

La explosión de la pandemia y las medidas que fueron tomando los distintos países trastocó los planes. “El vuelo se adelantó para el 21, con combinación en Panamá, donde se empezaron a retrasar y luego se canceló. Éramos 370 argentinos en el Aeropuerto de Panamá, la línea aérea Copa no se hizo cargo, sí lo hizo el secretario del Cónsul argentino. Nos mandaron en aviones sanitarios y cuando llegamos a Ezeiza volvieron a aparecer los problemas, a mí me habían ido a buscar, pero no nos dejaron mover de ahí, nos retuvieron tres horas en la PSA y luego nos trasladaron al Cenard. Según pudimos averiguar, la gente de Buenos Aires o del Conurbano ya tenían destinado lugares en hoteles de la ciudad por el protocolo, pero para los del interior del país, no había protocolo organizado y según dijeron, tampoco presupuesto”, dijo la vecina de la ciudad.

“A los que somos del interior nos trasladaron al Cenard, según escuché por gestiones que hizo Larreta, porque mucha gente decía que nadie del Ministerio del Interior había estado trabajando en eso. En el Cenard estamos tres por habitación, tenemos las comodidades básicas, en mi caso hay agua caliente, pero en otras habituaciones la gente se quejó de que no hay agua y otros sectores son chicos y la gente está muy apretada en las habituaciones”, añadió.

Los problemas y la desorganización se vio en el momento de arribar al centro de alto rendimiento deportivo, donde habitualmente concentran los atletas argentinos de diferentes deportes. “Cuando llegamos fue todo medio caótico, estuvimos sin comer hasta cerca de las 22, cuando llegaron unas viandas, que mucha gente agarró 3 o 4 para ellos solos, dejando adultos mayores y otra gente sin comer, hasta que cerca de la 1 de la madrugada trajeron pizzas para aquellas personas que se habían quedado sin comer. Han venido médicos que nos tomaron la temperatura en forma constante, pero los médicos también fueron trasladados de sorpresa para el Cenard, como que fue algo que no estaba previsto”, expresó VL, que está compartiendo habitación con una joven de Mar del Plata y otra de Mercedes.

“Yo tengo posibilidades de que me busquen en el Cenard y volver a Gualeguaychú para hacer la cuarentena, no tengo síntomas, me han controlado y no tengo ningún síntoma. Pero es todo medio caótico y no hay nadie que se haga cargo de la situación. Hable con gente de la Municipalidad pero me dicen que no pueden hacer nada porque no es jurisdicción de ellos, no he podido contactarme con alguien de la provincia, porque esto fue todo muy desprolijo y esto del Cenard surgió como una alternativa para la gente que es del interior. Hay cuatro o cinco personas más de otras ciudades de Entre Ríos que están en la misma situación mía, una de las personas que está conmigo, tiene el auto en Ezeiza pero no le dieron la chance de poder viajar por sus propios medios. Nos trasladaron acá y nadie se ha hecho cargo de nada”, indicó.