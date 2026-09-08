Catalina Cedrés fue convocada a la Selección Argentina de Beach Handball (hándbol de playa) para disputar el Copa Internacional Mejillones Sub 17 en Chile del 23 al 25 de octubre.

Cedrés se convirtió de esta manera en la primera gualeguaychuense en integrar un seleccionado de la Confederación Argentina de Handball (CAH).

La jugadora local integra el plantel junto a Malena Peralta Bellando, Ana Paula Palazón, Guillermina Barnes y Maia Infante, todas pertenecientes a equipos de la Federación Metropolitana de Balonmano (Femebal)