La directora de animación y multimedia gualeguaychuense recibió la distinción el sábado pasado, en el Multiplex de Belgrano. Al respecto, contó a Ahora ElDía que “el día anterior nos enteramos que estábamos nominados a la mención de mejor corto animado, lo cual fue una sorpresa, porque no sabíamos que iba a haber nominaciones”.

Además, Jacqui Baffico compartió cómo fue la experiencia detrás de la dirección y creación desde cero de un corto animado de 7 segundos: “Todo el proceso, desde el primer garabato en un papel que tenía dando vueltas hasta el momento en el que llamaron mi nombre en la premiación, fue una experiencia alucinante. El objetivo de este corto era hacer algo que nos divirtiera y nos entusiasmara, sin estar atados a las exigencias de un cliente o un presupuesto. Era un formato lo suficientemente corto como para asegurarnos que pudiésemos realizarlo de principio a fin en nuestro tiempo libre, y por esto mismo pudimos darnos la libertad de trabajar con una estética saturada de pequeños detalles. La idea era que, al ver el corto una y otra vez, siempre se pudiese encontrar un detalle nuevo”.

Como todo proceso creativo, tuvo sus aprendizajes, y Baffico decidió compartirlos para alentar a todo el que tenga una idea en el tintero: “A veces nos ponemos objetivos demasiado grandiosos con poca chance de llegar a hacerse realidad. Y cuando estos proyectos a medias se acumulan, nos terminamos pinchando, o pensamos que nada vale la pena. Hace un par de años descubrí el encanto del microrrelato escrito, y me di cuenta que empezar a realizar proyectos mínimos era una buena forma de salir de ese badén creativo. Lo importante es empezar. Avanzar. Todo se puede editar, todo se puede mejorar, todo menos lo que no existe. Hay que moverse, y hay que hacer lo que a uno le divierta, más allá del resultado. Curiosamente, así es como nacen los mejores proyectos”.

“Pasteles” , una sátira histórica que combina zombies y la Revolución Francesa, fue el resultado de trabajar en equipo: Machi Chibán a cargo de los fondos y Pablo Fortunato realizador del sonido y la música.

Sobre si tiene previsto embarcarse en nuevos proyectos, Jacqui adelantó que “A pesar de que el festival fue en principio una excusa para hacer este corto y no pretendíamos llegar demasiado lejos, el haber ganado un premio nos impulsó a hacer otros, quizás para el año que viene. Quién sabe, quizás esta vez exploremos otras técnicas y estilos, o vayamos por algo filmado. ¡Todo es posible!”.

El gran estreno del corto en redes va a ser el 31/10 (Halloween) en la cuenta de Instagram @jacquibaffico. Aunque ya puede verse en la plataforma Flixxo.