Ambar Carrizzo es de Gualeguaychú y actualmente está estudiando en Buenos Aires, y sorprendió a todos en La Voz Argentina.

Al cantar “Close to you” de The Carpenters logró la aprobación en las audiciones a ciegas de Soledad y de Miranda, quienes no ahorraron elogios para la gualeguaychuense.

Finalmente, la joven optó por elegir al duo pop para continuar su camino en La Voz Argentina, el certamen que se emite por Telefé.

Mirá su presentación completa: