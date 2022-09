“Mi problema de salud empezó en el 2013, me daban con que era una otitis, y un doctor me detecto que lo que tenía, era un tumor yugular. Me operaron en el hospital de clínicas. Y luego tuve que hacer kinesiología porque algunos músculos de la cara me habían quedado afectados”, comenzó relatando Jaqueline.

“En pandemia no me hice la resonancia, y ahora me entero que estaba creciendo de nuevo pero por el lugar donde estaba no me pueden operar, pero pueden hacerme rayos en el Fleni”, comentó, y detalló que “en realidad, es operable pero corro muchos riesgos, para evitar esa operación esta esa opción. Es un rayo especial, se llama gamma knife, actúa sobre el tumo y lo achicaría y no lo deja crecer”.

El tratamiento con rayos tiene un costo de un millón de pesos, es por esto que junto a su familia realizó una rifa que logró vender rápidamente. Sin embargo, todavía está lejos del monto que debe reunir. Es por esto que están pidiendo la colaboración de la ciudadanía.

“Desarrollo social me cansé, con los pasajes solo se mueven dentro de la provincia. Ahora me llamaron desde el hospital para poder hablar desde desarrollo social, porque si bien no me ofendí, dije basta de ir y que me pidan muchos estudios para un par de pasajes”, manifestó la gualeguaychuense en diálogo con radio Máxima.

Quienes quieran hacer una donación pueden hacerlo a través del Alias rema.elixir.soda.mp o del CVU 000000310019407386525.