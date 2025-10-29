Emilce Parga, expasista de Marí Marí y carnavalera que vive en Río de Janeiro habló con Ahora ElDía sobre la operación policial que dejó más de 100 muertos en el norte de la ciudad.

“Tengo compañeras que viven en zona norte (donde ocurrieron los hechos) y me dijeron que se suspendieron las actividades de los proyectos de Samba no pé de las escuelas de samba, en repudio a lo que pasó en la comunidad del Complexo Alemão”, relató Parga.

Además contó que “la ciudad tiene un sistema de niveles de atención para diferentes situaciones que va del 1 al 5, y se anunció el nivel 2. Lamentablemente esto es parte de la realidad carioca. Y se dice, que es el operativo más grande en mucho tiempo. Mas que temor, me provoca tristeza. Yo soy una persona privilegiada, pero convivo con un montón de personas que están muy afectadas por esto. Porque la vida en las comunidades (mal llamadas favelas) es otra cosa”.

La carnavalera reflexionó sobre los hechos y apuntó que “detrás de esto hay familias que viven con miedo todos los días. Las comunidades no son el problema, son el lugar donde más se siente la falta de soluciones reales. Hablan de seguridad, pero ¿Cómo puede haber seguridad si la gente no puede ni salir de su casa sin miedo? No hay paz cuando la vida de algunos vale menos que la de otros”.