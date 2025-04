Un grave suceso conmocionó a Gualeguaychú, donde una mujer renunció que sufrió un robo y fue abusada por el delincuente. El hecho ocurrió anteanoche y quedó grabado en las cámaras de seguridad de la zona, donde se puede ver cómo un individuo se le acerca en bicicleta para arrebatarle pertenencias y tocar su cuerpo.

María Rolando habló con Canal 9 Litoral y contó su sensación tras el lamentable suceso.

“Yo había salido a pasear el perro como todas las tardes, tranquila, porque mi barrio es tranquilo. Hasta el momento que me pasó eso, salía y no estaba mirando a los costados”, relató.

“Siento que una bicicleta venía paralelo a mí. Se me tira encima, me tapó la cara y me tiró contra la pared. Me empezó a pasar la mano por todo el cuerpo“, expresó.

La mujer dijo que “no podía gritar”, y sostuvo que el momento en que pudo hacerlo fue “eterno”. Un vecino salió a auxiliarla y logró sacar al delincuente y abusador.

“Me quiso robar, o no sé qué me quiso hacer”, relató María, quien perdió el celular en el arrebato, pero también sufrió abuso.

En la esquina lograron detener al delincuente, quien tiró el celular robado y siguió.

La mujer aprovechó para pedir mayor seguridad, básicamente iluminación en la zona. “Es una boca de lobo, se pueden esconder en cualquier parte”, resumió.