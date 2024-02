Matías Daniel Venditti



A lo largo del 2023, viviendo en la Ciudad de Buenos Aires, Mercedes Barel Ledri se dedicó de lleno a prepararse para ingresar al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (ISATC), una prestigiosa institución que ofrece -entre otros estudios- la carrera de Canto Lírico. El camino hacia lo que serían sus exitosas audiciones de ingreso, en diciembre de ese año, incluyó clases particulares de técnica vocal, repertorio lírico, teoría musical, e idiomas como italiano, francés, alemán e inglés.



Pero la formación de Mercedes y su fascinación por lo clásico comenzó mucho antes. En diálogo con Ahora ElDía, la joven gualeguaychuense compartió su historia, sus proyectos y lo que le apasiona de su mundo artístico.



¿Cómo llegaste al canto lírico? ¿Recordás qué fue lo que te atrajo de este estilo en su momento?

A mí lo clásico siempre me gustó. Hice ballet desde muy chica, empecé a los dos años; después, a los ocho, arranqué con piano; también violín. Llegó un momento en el que hice canto, pero era canto popular, y me acuerdo que en una de las clases estábamos haciendo una especie de karaoke y se reproduce un área muy famosa de una ópera de Puccini, O mio babbino caro, y me acuerdo de escuchar eso y pensar: ‘¡cómo la voz humana puede reproducir estos sonidos!’. No lo podía creer. Se ve que es algo que nunca había escuchado. Me encantó, quedé embelesada. Me fui a mi casa y me puse a cantar sin saber nada.

Busqué profesores en Gualeguaychú y no encontré. En ese momento viajaba a Buenos Aires porque me gustaba el teatro musical, así que después de un tiempo me enteré que había una profesora en la academia a la que iba y empecé a tomar clases. Después dejé de ir a capital, así que me quedé con lo poco que había aprendido y que sabía. Era muy chica, tenía 13, 14 años, cantaba en mi casa y hacía lo que podía, hasta que mi mamá se puso en contacto con una maestra del Teatro Colón, me tomó y empecé a las clases. Hasta el día de hoy sigue siendo mi maestra de técnica vocal.



Te surgió una oportunidad para estudiar en el Teatro Colón…

El año pasado me estuve preparando, tuve dos audiciones en diciembre. La primera fue ahí en el Instituto, en el Conservatorio del Colón, en la avenida Corrientes. Éramos unas 80 personas. Para esa instancia había que preparar dos áreas de ópera, me hicieron cantar una y la pasé; después tuve la segunda instancia, que fue en el salón principal del Teatro Colón, en la que canté otras dos áreas, y quedé, ingresé en el Instituto, así que este año, en marzo, comienzo a cursar. Uno siempre quiere lo mejor así que dije: ‘quiero ir al mejor lugar en el que enseñen esta disciplina en Argentina’. Y la respuesta fue ‘el Conservatorio del Teatro’. Así que así fue, pero como cuando terminé el colegio todavía no estaba preparada, mi voz no estaba madura, todavía no tenía las herramientas necesarias; me dije: ‘un año de preparación, intento hacer la audición, si va bien, genial; si va mal, sigo estudiando”, pero por suerte ingresé.



¿Cuáles son los desafíos de ser una cantante de ópera?

Ya de por sí que sea una disciplina clásica hace que sea muy exigente y muy demandante, busca la excelencia. En cuanto a los cuidados, particularmente, desde que me empecé a tomar el canto más en serio, me di cuenta que siempre estoy pendiente, por ejemplo, del clima. Siempre ando con un pañuelito; si estoy cantando mucho, entonces me nebulizo. Estoy muy pendiente porque no me quiero enfermar, porque el cuerpo es con lo que uno trabaja.

Después, el tema de los idiomas: lleva tiempo, pero es necesario. Si canto en francés, tengo que hacerlo como una francesa, no menos que eso. Hay que sentarse a estudiar las obras, analizarlas, leer acerca del compositor, sobre la ópera y el contexto. Sinceramente, son muchas cosas. A veces es un poco frustrante porque los resultados no se ven inmediatamente. Hasta que entendés cómo funciona. Así que hay que ser paciente y lo importante es tener constancia y no decaer. Mientras haya una motivación y la pasión siga ahí, ese amor por lo que hacemos, las cosas van a ir bien.





¿Qué expectativas, deseos o metas tenés para con el canto?

Diría que mi meta a corto plazo, para este año, es pasar por el primer año de conservatorio, estudiar mucho. También, el 24 de agosto va a haber un concierto en el Teatro Gualeguaychú. También tengo un par de eventos y conciertos en Buenos Aires. Así que preparándome para todo eso.

A largo plazo y soñando, lo que me gustaría es cantar en los teatros del mundo, que lo que hago inspire a otros a seguir este camino y romper con los estereotipos que andan dando vueltas hace mucho tiempo en el universo de lo clásico y de la ópera.