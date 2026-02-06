La empresa Karikal de San Francisco, Córdoba, que fabrica y comercializa productos e insumos para la industria del mueble, del revestimiento y de la construcción en seco, envió un comunicado a sus trabajadores. Así, dio a conocer que presentará un procedimiento preventivo de crisis, para dar respuesta a una situación crítica que atraviesa, afectada por la crisis nacional. El objetivo es “evitar decisiones más drásticas y procurar, en la medida de lo posible, la preservación de las fuentes de trabajo“.

La firma denuncia que se ha vuelto “insostenible la situación para la industria“. Para ello, apunta en particular a la “apertura del mercado e importaciones, sumada a la sostenida retracción de la demanda interna, aumento de costos, falta de previsibilidad“.

En ese marco, El Periódico de San Francisco recordó que en octubre de 2025 Karikal había comunicado un plan de expansión industrial que incluía una inversión de 1.200 millones de pesos para la construcción de una nueva planta en Brasil. Sin embargo, el deterioro del contexto económico llevó a la empresa a replantear su estrategia y avanzar con esta medida de emergencia. Con ello, pretende hallar junto a los trabajadores y el Estado una salida que evite suspensiones y despidos.