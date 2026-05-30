La histórica empresa de aberturas Valentinuz SA, ubicada en el Parque Industrial de Paraná, está a punto de cerrar tras 50 años. Fundada en 1977, la firma no logra superar al actual modelo económico de nuestro país, donde la industria es uno de los sectores más afectados por la caída de ventas, la paralización de la obra pública y la apertura indiscriminada de importaciones.

“Todas las semanas estábamos esperando para ver si nos pagaban, desesperados. Hay muchos compañeros que son sostén de familia“, indicó al Nueve uno de los trabajadores. Contó luego que hace dos años comenzaron a cobrar los sueldos en cuotas y en los últimos meses directamente no recibieron su salario, así como tampoco el medio aguinaldo correspondiente a diciembre de 2025.

Un grupo de los operarios de la firma ya recibió su telegrama de despido y están iniciando los trámites para cobrar el Fondo de Desempleo, mientras otros aguardan novedades sobre su futuro, en medio de la incertidumbre pero con la casi certeza de que no volverán a sus puestos.

Valentinuz Aberturas fue fundada en 1977 como empresa dedicada a la fabricación de puertas de interior, corredizas de embutir y frentes de placares en distintas variedades de madera. La planta actualmente permanece sin actividad productiva, solo mantiene guardias mínimas en distintos turnos y se enfrenta al riesgo de cierre inminente.