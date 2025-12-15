Un sistema frontal llegó este lunes de madrugada a Entre Ríos, lo que provocó lluvias y tormentas de variada intensidad. En la zona norte de la provincia, incluso, se registró la caída de granizo.

Vecinos de La Criolla y Colonia Ayuí, en el departamento Concordia, registraron una granizada cerca de las 6.15 de la mañana. El fenómeno en estas localidades se produjo durante unos 10 minutos de manera intensa.

El tamaño de las piedras de hielo fue importante, lo que provocó rotura en algunas vehículos, invernáculo y algunas construcciones, de acuerdo a los primeros relevamientos. Se encuentran evaluando los daños ocasionados.

La granizada ocurrió en momentos que regía un alerta amarillo por tormentas para Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador. Allí el Servicio Meteorológico Nacional -SMN- avisaba por probabilidad de granizo.