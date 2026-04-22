El mundo del espectáculo y las redes sociales se vieron revolucionados en las últimas horas con un anuncio que tiene como protagonista a una joven entrerriana. La influencer Celeste Rigoni, nacida en Chajarí, confirmó que está esperando su primer hijo junto a Juan Reverdito, el taxista que saltó a la fama tras su paso por la casa de Gran Hermano en 2022.

La pareja, que viene consolidando su relación alejada de los focos mediáticos, eligió sus perfiles oficiales para compartir la alegría con sus seguidores. Con un emotivo video que muestra la ecografía y los primeros momentos del embarazo, la entrerriana y el ex “hermanito” oficializaron la llegada del nuevo integrante de la familia.

“No podemos estar más felices”, expresaron en la publicación que rápidamente se volvió viral. La noticia generó una fuerte repercusión en la provincia, particularmente en la zona de Chajarí, donde Rigoni es muy reconocida por su trabajo como modelo e influencer, habiendo mantenido siempre un vínculo estrecho con su ciudad natal a pesar de estar radicada en Buenos Aires.

Este anuncio marca una nueva etapa para Reverdito, quien ya es padre y abuelo, y ahora formará una familia junto a la joven de Entre Ríos que conquistó su corazón tras el reality.