Más de 14 kilos de clorhidrato de cocaína fueron secuestrados durante un control en el Puesto Caminero Paso Cerrito, sobre la Ruta Nacional Nº 14, donde una mujer oriunda de Buenos Aires, que pertenece a la Policía Federal, quedó detenida luego de que los efectivos detectaran la droga oculta en los zócalos de un Ford Fiesta Kinetic.

El procedimiento ocurrió el viernes último -y trascendió recién este lunes- cerca de las 3:15, cuando personal de Control Vial detuvo el vehículo que circulaba en sentido norte–sur. Durante la revisión de rutina, los policías observaron anomalías estructurales en una de las partes inferiores del automóvil. Ante la sospecha, se utilizó un can narcodetector, que marcó positivamente la posible presencia de sustancias prohibidas.

Según informó la División Drogas Peligrosas de la Policía, con orden de la Justicia Federal y en presencia de testigos civiles, se realizó una inspección más profunda en los términos del artículo 230 bis del CPP. Del sector indicado se extrajeron tres envoltorios rectangulares, y luego —tras continuar con la requisa— se encontraron otros seis paquetes, todos con reacción química positiva para cocaína. El peso total superó los 14 kilos, publicó Análisis.

Además del estupefaciente, se incautó el rodado y otros elementos vinculados a la causa, mientras que la conductora, quien es oficial de la fuerza nacional, fue aprehendida.

El hallazgo derivó en el análisis de los elementos colectados y en nuevas medidas judiciales a lo largo del día, que concluyeron en tres allanamientos simultáneos: dos en Posadas (Misiones) y uno en La Matanza (Buenos Aires). Las diligencias estuvieron coordinadas por el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de Analía G. Ramponi, con intervención del Iñaki Bosch y el trabajo conjunto de la Dirección General de Drogas Peligrosas, divisiones policiales y Gendarmería Nacional.

Los procedimientos complementarios permitieron secuestrar nuevos elementos de interés, identificar a varias personas y robustecer la investigación que ahora continúa bajo la órbita de la Justicia Federal.