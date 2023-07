En un contexto en el que muchas personas esperan con ansias el pago del aguinaldo, surgió una historia viral en Twitter que reveló una situación vergonzosa: Tamara, una joven trabajadora, se vio envuelta en una polémica luego de compartir un meme en Facebook sobre el esperado pago adicional. Lo que para ella parecía una simple broma se convirtió en una pesadilla, ya que sus jefes vieron la publicación y la echaron de su trabajo.

El episodio fue compartido en Twitter por la usuaria "soyjuanitaok", amiga de Tamara, quien denunció el accionar de los jefes de la chica y rápidamente logró el respaldo para la joven despedida por parte de los usuarios de la red social del pajarito, que indignados hicieron viral la publicación.

Según se puede ver en las imágenes que subió la dueña del tuit viral, la joven -cuyo nombre en Facebook figura como "Tamy De Los Santos"- compartió en la red social de Mark Zuckerberg un meme que dice: "Lo que a vos te divierte a otros nos lastima, no subas que cobraste el aguinaldo".

Seguidamente y entre risas, la chica agregó: "Ya quería la ilusa que le paguen el aguinaldo". Para su pesar, su jefe vio la publicación y le envió un mensaje por WhatsApp para comunicarle su decisión.

"La verdad que esto es cualquiera, Tamara. Decime las horas que trabajaste y te separo lo tuyo", le escribió el hombre, al mismo tiempo que le pasó una captura de pantalla de la broma. En tanto, ella replicó: "Cualquiera el que no me puedo reír o que todo a mal se toman las cosas".

Tras señalarle a la joven que le parecía "de cuarta" su publicación, le pidió por favor que se vaya.

Los mensajes que Tamara habría tenido con el dueño de la panadería en la que trabajada (Twitter/@soyjuanitaok).

La reacción de la chica despedida y la defensa de los internautas en Twitter

A través de sus redes, la joven despedida indicó que volvió a escribirle a su exjefe por la liquidación y este le "clavó el visto". Asimismo, Tamara publicó un video en su cuenta de TikTok ("tamydelossantos") indicando que va a contar cómo la echaron de la panadería por compartir el meme.

En tanto, los usuarios de Twitter no dudaron en brindarle su apoyo a la chica. En ese sentido, uno de los comentarios que más resonó fue el que indicó: "Pero es tu página personal!1!1!!!1 que hijos de p".

"Lacras"; "Se ponen en milicos viendo qué comparte o no la piba en sus redes privadas"; "Lo peor es que es la panadería más fea de Brandsen"; "Se ofenden por el meme, pero siguen sin pagar aguinaldo"; "¿Dónde queda esa panadería? Para asegurarme de no ir jamás", fueron algunos de los comentarios a la publicación, que obtuvo más de 250 mil reproducciones y casi 5 mil "Me gusta".

La reacción de los usuarios en Twitter al conocer el vergonzoso accionar del dueño de la panadería.

La reacción de los usuarios en Twitter al conocer el vergonzoso accionar del dueño de la panadería.