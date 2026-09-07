En el marco de una investigación iniciada a raíz de la sustracción de un celular ocurrido el día 6 de septiembre, personal policial llevó adelante un procedimiento en la Terminal de Ómnibus de Gualeguaychú, donde fueron detenidos un hombre de 25 años y una mujer de 23 años, ambos domiciliados en Rafael Calzada, provincia de Buenos Aires.

El procedimiento se inició alrededor de las 12:30 horas, luego de que personal del Comando Radioeléctrico informara que los sospechados se encontrarían en la terminal, próximos a abordar un colectivo con destino a Buenos Aires.

Ante esta situación, efectivos de Comisaría Sexta, Comisaría Primera y Comisaría del Menor y la Mujer se hicieron presentes en el lugar y pusieron lo sucedido en conocimiento del Fiscal en turno, quien solicitó las medidas correspondientes al Juzgado de Garantías.

Posteriormente, la autoridad judicial dispuso la detención de ambos involucrados, además del secuestro de prendas de vestir de interés para la investigación, las cuales quedaron incorporadas a las actuaciones.

Los detenidos fueron trasladados a la Jefatura Departamental Gualeguaychú y a la Comisaría del Menor y la Mujer, quedando a disposición de la Justicia.