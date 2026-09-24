Una joven escritora de Gualeguaychú dio un paso clave en su recorrido literario. Leonor González Ibarra, de 14 años, publicó su primer libro, Erizo mínimo, una obra nacida de años de escritura, sensibilidad y búsqueda personal.

Su vínculo con la escritura comenzó a los diez años. “Un día escribí y sentí que eso era lo que me gustaba, que era algo que quería hacer”, cuenta. Desde entonces, su familia la acompañó en ese proceso, acercándola a talleres literarios en la ciudad; entre ellos, el de la Biblioteca López Jordán, donde empezó a compartir sus textos.

Con el paso del tiempo, los poemas se fueron acumulando y ese primer impulso se transformó en un proyecto más concreto. “Sentía que esos poemas eran mis principios y quería guardarlos para saber que estuve ahí y que así empecé”, explicó.

El libro no surgió desde una idea cerrada, sino desde un proceso que fue tomando forma con el tiempo. Incluso el título apareció después, a partir de uno de sus poemas. “Nunca me senté a decir qué quería que fuera el libro; se fue armando en el momento, con gente que se fue sumando y apoyando”, relata.

Su escritura nace de lo cotidiano, de lo que observa y de cómo lo siente. En sus textos conviven elementos simples con emociones profundas, donde cada detalle puede abrir preguntas sobre la identidad, el amor o el paso del tiempo.

Uno de los momentos que marcó este recorrido fue su participación en la Feria Internacional del Libro de Gualeguaychú, un espacio que no solo promueve la lectura, sino que también genera vínculos concretos entre escritores y editoriales. Allí presentó su obra y vivió una experiencia que recuerda con claridad. “Tenía muchos nervios, me temblaba la boca, pero la gente fue muy cálida, me acompañaron y me guiaron”, recordó.

En ese mismo contexto, entre el público, se encontraban Lorena y Rogelio, de la editorial Umbrales del Sur, quienes se acercaron luego de la presentación para proponerle publicar su libro. Ese encuentro dio inicio a un proceso de trabajo conjunto, acompañado por su familia, su abuela, también escritora, y por Juan Giglia, quien la ayudó a desarrollar su voz durante su formación en La Plata.

La editorial, vinculada a la Escuela de Narrativa Popular, acompaña a escritores en sus procesos de publicación, apostando especialmente a nuevas voces. “La forma en que me hablaban y me explicaban todo me dio mucha confianza”, recuerda Leonor. El trabajo avanzó rápidamente y en pocos días el libro ya estaba en etapa de preventa.

Hoy, con su primer libro en circulación, atraviesa este momento con emoción y expectativa. “Que estos poemas tengan un nombre y una forma es muy fuerte para mí”, dice. Y proyecta lo que viene: “Siento que es el primero, pero no el último”.

Actualmente vive en La Plata, donde continúa formándose y participando en talleres, lecturas y espacios de poesía. “Hay mucha movida cultural y vine con la idea de crecer junto con la escritura”, confió, aunque sin perder el vínculo con su ciudad: “Nunca dejo de pensar en todo lo que empezó en Gualeguaychú”.

Sobre quienes lean su libro, expresa un deseo simple: “Me gustaría que lo lean desde sus propios ojos, que lo sientan a su manera”.

También resaltó la importancia de estos espacios culturales que abren oportunidades reales para quienes están empezando. “Así como me ayudaron a mí, pueden ayudar a muchos jóvenes a animarse a escribir”, afirma.

Y dejó un mensaje para quienes todavía dudan en compartir lo que hacen: “Puede dar miedo, porque no a todos les va a gustar, pero siempre va a haber alguien a quien sí. Lo importante es animarse y seguir”.

En esta etapa, el acompañamiento de la comunidad resulta fundamental. Erizo mínimo se encuentra en preventa en formato físico y, para que el libro pueda ingresar a impresión, es necesario alcanzar un mínimo de 39 ejemplares vendidos. Una vez alcanzado ese objetivo, se inicia la producción y quienes lo hayan adquirido recibirán su ejemplar físico en sus hogares. Cada compra, en este sentido, no solo asegura un libro, sino que también hace posible que el proyecto se concrete.

Quienes deseen acompañar este proceso pueden conocer más y adquirir el libro en el siguiente enlace:

https://escueladenarrativapopular.mitiendanube.com/productos/erizo-minimo-de-leonor-gonzalez-ibarra-1lt6c