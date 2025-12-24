El personal del Comando Radioeléctrico llevó adelante un procedimiento en una vivienda ubicada en la intersección de calles Salta y Néstor Kirchner de la ciudad de Concordia, en el marco de una causa en la que se investigan dos hechos de abuso sexual, privación ilegítima de la libertad y lesiones.

La medida fue solicitada por el fiscal de Género y Abuso Sexual, Mauro Jaume, y ordenada por la jueza de Garantías, Gabriela Seró, como resultado de una investigación desarrollada por personal policial a cargo del comisario Ramiro Monzón, bajo directivas del Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo a lo que se informó a Concordia Policiales, en el operativo se secuestraron elementos de interés para la causa, mientras que la División Policía Científica a cargo del comisario Marcelo Noguera realizó tareas de planimetría, fotografía y búsqueda de indicios biológicos.

La causa se inició tras la denuncia de una mujer, quien manifestó que fue privada de su libertad en el domicilio allanado durante más de 24 horas, lapso en el cual sufrió lesiones y fue abusada sexualmente por un sujeto que reside en el lugar. Según indicó, logró escapar de la vivienda y posteriormente radicar la denuncia ante las autoridades.

Con las pruebas recolectadas durante la investigación, la Fiscalía solicitó el allanamiento y la detención del morador del domicilio.

De acuerdo al relato de la víctima, durante la noche del domingo fue llevada hasta ese lugar por una supuesta amiga, quien le habría mencionado que allí se desarrollaba una fiesta. Una vez en el domicilio, la mujer se retiró con el argumento de ir a comprar cigarrillos, pero nunca regresó. Fue en ese contexto cuando el hombre se abalanzó sobre la víctima y se aprovechó de su situación.

A partir de estos elementos, el fiscal Jaume consideró procedente la detención del sospechoso y continúa analizando la posible participación de la mujer que condujo a la víctima hasta el lugar.