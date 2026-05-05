Una joven de 20 años oriunda de Concepción del Uruguay atraviesa una delicada situación de salud tras ser diagnosticada con una enfermedad degenerativa en la cadera que le provocó la pérdida casi total de movilidad en una de sus piernas. Mientras aguarda la autorización de su obra social para una cirugía, solicita colaboración para afrontar los costos.

Daiana Boladeres relató que durante años recorrió distintos centros médicos sin obtener un diagnóstico claro. Recién a comienzos de este año, tras realizarse estudios en el Hospital Italiano, pudo conocer el origen de su cuadro. “Me diagnosticaron condrólisis de cadera, una enfermedad que daña el cartílago de la cadera al punto de perder toda movilidad”, explicó.

Dolor constante y limitaciones

Como consecuencia de la patología, la joven dejó de realizar actividad física y experimenta un dolor permanente que afecta su vida cotidiana. “No puedo estar mucho tiempo parada, ni caminar demasiado. Es un dolor constante”, señaló, y agregó que, pese a las dificultades, continúa con sus estudios para convertirse en docente.

La única alternativa: una prótesis

Según le indicaron los profesionales, la única solución es un reemplazo total de cadera mediante una prótesis. En un primer momento, la intervención iba a realizarse en Buenos Aires, pero el costo superaba los 20 millones de pesos, lo que resultó inaccesible para la familia.

Posteriormente, lograron gestionar la cirugía en una clínica privada de Paraná, donde un especialista aceptó realizar la operación. Sin embargo, aún resta definir si la Obra Social de Entre Ríos cubrirá total o parcialmente el procedimiento.

Espera por la respuesta y pedido de ayuda

La joven indicó que se encuentra en pleno proceso administrativo para obtener la aprobación. “Estamos esperando la respuesta de OSER para saber qué porcentaje cubren”, expresó Daiana.

Además, explicó que la prótesis debe ser importada y de alta calidad debido a su edad, lo que incrementa el costo total. A esto se suman los gastos de traslado, medicación y rehabilitación posterior. Los interesados en colaborar pueden realizar un aporte económico a través del siguiente alias: daiaboladeres12

Un mensaje de esperanza

Más allá del pedido de colaboración económica, la joven decidió compartir su historia para visibilizar su situación y acompañar a otras personas que atraviesan enfermedades complejas.

“Tengo mucha fe en que la operación va a salir bien y que voy a poder salir adelante”, manifestó, al tiempo que agradeció el apoyo recibido y la difusión de su caso. (elonce)