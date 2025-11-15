Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 11:40 del sábado, cuando los funcionarios arribaron al lugar y se entrevistaron con la propietaria de la vivienda. La mujer explicó que la involucrada es la ex pareja de su hermano y que se encontraba dentro del domicilio sin permiso, generando destrozos en el interior.

Ante la situación y para evitar que continuara dañando bienes, los efectivos procedieron a demorarla de manera preventiva, utilizando esposas provisorias hasta la llegada del personal femenino.

Una vez en el lugar, la funcionaria policial informó lo ocurrido a la Fiscal de Género, quien ordenó la inmediata aprehensión de la joven. Posteriormente, fue trasladada en un móvil a la Jefatura Departamental, donde continuó con una actitud hostil: insultó al personal policial y al médico de turno, y se negó a colaborar con las extracciones de sangre y orina requeridas en el procedimiento.

Finalmente, la detenida fue trasladada a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, donde quedó alojada a disposición de la Fiscalía interviniente.