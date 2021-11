Luego, se estableció que familiares de la joven radicaron la denuncia en la Comisaría de Larroque. A partir de ese momento, tomó intervención el juzgado en turno de Gualeguaychú a cargo de Ignacio Telenta.

En tanto, la fiscal del caso Eliana Ghiglione libró la orden de detención del supuesto responsable del delito que habría cometido el joven mayor de edad.

Personal policial obró para dar con su paradero, y tras varias horas pudieron localizarlo. De esta manera, el denunciado de 27 años se encuentra detenido en la Jefatura Policía acusado de "lesiones leves dolosas doblemente calificadas en contra de su pareja en un contexto de violencia de género, amenazas y privación ilegal de la libertad agravada".

Una hermana de la joven expresó en un audio su profundo dolor en redes sociales el cuál se viralizó al instante. No obstante cabe recordar que por tratarse de una caso íntimo, sensible de índole privado en custodia de la integridad de la víctima, la justicia no brinda nombres o identificación de las personas del caso como tampoco detalles precisos de lo que consta en la denuncia.

El caso conmovió a la opinión pública porque no son habituales estos hechos en la ciudad y por tratarse de jóvenes de reconocidas familias. (Fuente: Portal Larroque)