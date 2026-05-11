Aldana Morillo, la joven de 23 años que sobrevivió a una picada ilegal en Concepción del Uruguay, permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado. Según se informó a AHORA, el último parte médico confirmó que la paciente presenta una fractura de base de cráneo y se encuentra con asistencia respiratoria mecánica.

El cuadro clínico de la joven es de extrema gravedad. Además de la lesión craneal, los profesionales médicos detallaron que Morillo sufrió una laceración de bazo y una fractura de clavícula izquierda. Debido a la magnitud de las heridas, su estado es monitoreado de forma permanente en la unidad de cuidados críticos bajo un pronóstico reservado.

El hecho que originó estas lesiones ocurrió en el marco de una picada ilegal, cuya filmación se filtró recientemente y generó conmoción en la comunidad. En las imágenes se observa el violento impacto que dejó a la joven en este estado y que es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales y policiales.

La difusión del video de la competencia clandestina permitió sumar elementos a la causa, mientras se intenta determinar las responsabilidades de los involucrados en el siniestro. Por el momento, la atención se centra en la evolución de la salud de Morillo en el nosocomio local.

Todo sucedió en la colectora de la Autovía Artigas, en Concepción del Uruguay, este domingo pasadas las 17. Dada la naturaleza del evento, la justicia ha encuadrado el hecho bajo la supuesta infracción al Artículo 193 bis del Código Penal Argentino, que sanciona a quienes participen u organicen pruebas de velocidad o destreza con vehículos motorizados sin la debida autorización, poniendo en peligro la vida de las personas.