En horas de la mañana de este sábado, personal policial de Comisaria Sexta, intervinieron en un domicilio del barrio Vidal, tras recibir un requerimiento por una presunta problemática familiar.

En el lugar, la policía se entrevistó con un joven de 21 años, quien manifestó mantener una relación no formal con una mujer y al haberle solicitado en reiteradas ocasiones que se retirara del domicilio, esta se negaba.

Ante esta situación, una funcionaria policial se acercó a dialogar con la joven, quien reaccionó agrediéndola físicamente con una bofetada en el rostro.

Como consecuencia del episodio, y por disposición de la Fiscalía de Genero, la mujer de 20 años fue aprehendida por el presunto delito de resistencia a la autoridad, y posteriormente trasladada a Comisaria del Menor y la Mujer.