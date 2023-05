Una joven fue hallada sin vida en una zanja de un barrio de la ciudad misionera de San Vicente. Se estableció que murió estrangulada y fue víctima de abuso sexual. A esa conclusión llegaron los especialistas del Cuerpo Médico Forense que este fin de semana realizaron la autopsia en Posadas.

El cuerpo de Daniela Radke (26) apareció el viernes a la mañana en el acceso al barrio Unido y hasta ahora la Policía no logró mayores avances en la investigación pese a contar con varios datos.



Es que la joven refirió en una videollamada en qué zona se hallaba y que estaba por compartir una cena con un amigo, el mismo que unas horas la pasó a buscar por su casa en una motocicleta. La familia de la chica no pudo aportar mayores datos porque el motociclista nunca se sacó el casco.



Los policías de la Unidad Regional rastrillaron la zona donde supuestamente la víctima estuvo compartiendo una cena pero los lugareños aseguraron que no conocen a ningún motociclista que utilice un casco de color blanco. Es por eso que volvieron a entrevistarse con la madre de la víctima, quien no pudo corroborar que efectivamente su hija haya ido hasta el ex kilómetro 1.952 de la ruta nacional 14, tal como había señalado en un primer momento.



Hasta el momento tampoco arrojaron imágenes reveladoras las cámaras de seguridad de San Vicente. Los investigadores pusieron especial atención en las que están sobre la ruta porque es el camino obligado para ir desde la casa de Radke hasta donde supuestamente iba a comer un guiso en compañía de “un amigo”, como le dijo a sus familiares.



El cuerpo de la chica apareció el viernes a las 7.45 en una zanja de la calle Miranda, cerca del acceso al barrio Unidos de San Vicente. El médico policial estableció que la muerte había ocurrido unas seis o siete horas antes y halló lesiones en la zona del cuello.



La joven estaba descalza y vestía una calza azul y no tenía corpiño. La ropa interior, un top y una musculosa estaban metidos en la zona de la ingle, debajo de su ropa, una clara señal de que el homicida la colocó allí para deshacerse de cualquier elemento que pudiera comprometerlo ante un eventual allanamiento.

El tatuaje de un pez en el sector izquierdo del abdomen y piercings en el labio inferior de la boca y el ombligo, además de pulseras de acero quirúrgico en un tobillo y una muñeca, facilitaron la identificación de Radke.



La joven vivía sobre la ruta nacional 14, al sur de San Vicente, y el lugar donde supuestamente fue a comer un guiso con su amigo está al norte de la ciudad, camino a la ciudad de San Pedro, dijeron fuentes vinculadas a la investigación.



De la reconstrucción que pudo hacer la Policía hasta ahora, se sabe que Daniela salió de su casa a las 18 del jueves y tres horas después realizó una videollamada con su mamá. Fue el último contacto con la familia.



Para corroborar esa ubicación, los agentes de la División Homicidios elevaron a la compañía de telefonía celular un pedido de geolocalización del celular de la víctima, ya que el aparato no pudo ser encontrado hasta ahora, publicó el diario Clarín.