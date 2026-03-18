Una jubilada fue asesinada en su vivienda de Capilla del Señor, provincia de Buenos Aires, y en las últimas horas se confirmó que el principal sospechoso es su nieto, de 17 años. Realizan un allanamiento en el domicilio del acusado.

La causa inició el pasado jueves 12 de marzo cuando las autoridades fueron alertadas por una mujer mayor que fue encontrada sin vida en su casa y que presentaba golpes, supo la Agencia Noticias Argentinas.

Al arribar al lugar, los agentes constataron que la víctima además tenía las dos muñecas quebradas y hasta presentaba signos de abuso.

Luego de casi una semana de investigación, los vecinos se sorprendieron tras un allanamiento de urgencia en el domicilio donde actualmente vive el nieto de la jubilada, ya que se sospecha que sería el autor del crimen.

Se indicó que el adolescente tiene 17 años y que sufriría problemas de consumo. Un dato aportado en la investigación es que el menor es sobrino del actual secretario de prensa de Capilla del Señor.

Fuente: Noticias Argentinas