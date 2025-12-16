Una grave denuncia por presunta estafa sacudió este viernes a la comunidad educativa de la Escuela Provincial de Comercio N.º 19, de la localidad de Eldorado (Misiones) luego de que padres y alumnos detectaran un faltante millonario en los fondos destinados a la recepción de egresados. Según se informó, más de 17 millones de pesos reunidos durante todo el año no se encontraban disponibles en la cuenta administrada por una madre designada para tal fin.

La situación involucró a dos cursos, con un total de 35 estudiantes, cuyas familias comenzaron a aportar cuotas mensuales desde abril para cubrir los gastos del evento. La alarma se encendió cuando, al intentar cancelar los últimos pagos, los padres descubrieron que la mayoría de los servicios no estaban abonados.

Pedidos de explicaciones y ausencia de comprobantes

Mónica B., madre de una alumna, relató que durante meses solicitaron comprobantes de pago y contratos con proveedores, pero nunca recibieron documentación concreta. “Fuimos demasiado ingenuos y depositamos toda nuestra confianza en una sola persona”, expresó. Según explicó, la responsable aseguraba que todo estaba en orden, aunque evitaba mostrar respaldos de los movimientos de dinero.

“Era un mar de llantos de las madres, los padres y los hijos”, sostuvo uno de los testigos del momento cuando se enteraron de lo sucedido. (foto Misiones online)

El fraude quedó expuesto cuando confirmaron que no estaban pagos el catering, el DJ, la iluminación, la fotografía ni otros servicios contratados. Solo se había abonado la seña del salón. “Nos dijo que le habían robado la plata y que no podía afrontar los pagos”, explicó la madre.

El impacto en los estudiantes y el monto involucrado

Sofía V., alumna egresada, contó que la noticia se conoció cerca de las 11 de la mañana del viernes, el mismo día de la fiesta. “Había chicos llorando, sin saber qué hacer”, relató. Según detalló, el dinero se manejaba a través de una billetera virtual y, en ocho meses, se había reunido aproximadamente 17.500.000 pesos. “Nos robaron la plata. No estaba ni siquiera el 15% pago”, afirmó.

La indignación aumentó cuando se conoció un mensaje en el que la mujer señalada habría reconocido problemas de ludopatía y que al dinero habría sido gastado en el casino como explicación de lo ocurrido. Padres recordaron incluso que tiempo atrás le habían hecho un reconocimiento económico por su “trabajo”, lo que profundizó el malestar.

La mujer denunciada afirmó que gastó los $17 millones en el casino. (foto Misiones online)

La fiesta se realizó con ayuda solidaria

Pese al golpe emocional y económico, la recepción pudo concretarse gracias a un esfuerzo conjunto de padres, proveedores y el intendente de Eldorado, quien colaboró de manera personal. De urgencia, se cubrió un faltante estimado en 8.300.000 pesos, lo que implicó que cada familia asumiera un nuevo compromiso económico.

La fiesta de egresados de la Escuela de Comercio Nº19 de Economía (foto Misiones online)

El abogado y padre Ramón Mercado calificó el caso como “una de las estafas más grandes que se conocen en la ciudad” y confirmó que ya se radicó la denuncia penal correspondiente. La Justicia investiga ahora el destino del dinero.

En medio de la conmoción, se destacó un gesto de los propios estudiantes, que decidieron que la hija de la mujer denunciada participara igualmente de la recepción. “Dijeron que ella no tenía la culpa y que también merecía estar en su fiesta”, señalaron los padres.

Con esfuerzo colectivo y un profundo impacto emocional, la comunidad logró transformar una mañana de angustia en una noche que permitió a los egresados vivir su despedida, aunque marcada por una denuncia judicial que sigue su curso. (fuente Misiones online)