En la noche del jueves, alrededor de las 23. 30 horas, personal de Comisaría Octava intervino en un domicilio ubicado en barrio Molinari, tras un llamado telefónico realizado por una mujer de 64 años, quien manifestó que su hijo se encontraba en el patio trasero de la vivienda golpeando las puertas con la intención de ingresar, pese a existir medidas judiciales vigentes.

Al arribar al lugar, los efectivos ingresaron al patio y localizaron al hombre, de 31 años, oculto debajo de unas maderas, procediendo a su aprehensión.

Informada la Fiscalía de Género interviniente, se dispuso la aprehensión del sujeto, su traslado a sede policial y la instrucción de las actuaciones de rigor por el supuesto delito de Desobediencia Judicial.