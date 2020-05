Una madre, un hijo y una kiosquera: las historias detrás de la comida de cuarentena

Por Luciano Peralta y Rodrigo Peruzzo

COMIDA Y DELIVERY

Resurgir en la adversidad: Madre e hijo iniciaron el negocio familiar

Maximiliano Contreras es uno de los empleados que quedó en la calle el año pasado, cuando cerró la sucursal del Bazar El Entrerrinano de Gualeguaychú. Su mamá, Isabel, cocina hace muchos años y, hace algunas semanas, dejó definitivamente el Buffet de Central para dedicarse de lleno a su emprendimiento.

Ante la necesidad, y aprovechando las puertas que siempre abren las crisis, decidieron poner manos a la obra (¡o a la masa!, en este caso) y comenzaron a producir comida con su propia marca: el Buffet Delivery.

“Mi mamá era la cocinara de Central. Primero cuando recortaron el mediodía, empezamos a hacer viandas por nuestra cuenta, ella cocinaba y yo hacía los envíos y me dedicaba a vender. La vieja decidió ponerse de lleno con el negocio familiar y no volvió a su trabajo anterior. Ahora se dedica todo el día a lo nuestro”, cuenta Maximiliano.

ebc246c7-3439-417f-8c13-b0185bda0240.jpg

Isabel tiene todo el equipamiento necesario para trabajar y, afortunadamente, la relación con su anterior empleador es muy buena. “Nos pasaron la cartera de clientes, a los que le podemos seguir ofreciendo la misma calidad con precios accesibles”.

“Muchos amigos nos dieron y nos dan una mano, los proveedores, el carnicero del barrio, el verdulero, con el diseño de la imagen, con todo. El proyecto está en crecimiento y la verdad es que ha colmado nuestras expectativas. Es la primera vez que trabajo con mi mamá, y realmente me sorprende la cantidad de horas y el compromiso que le pone a todo lo que hace”, cuenta Maxi, orgulloso.

41b90298-6094-4687-a6ff-c961bb40dc11.jpg

Todas las pizzas, empanadas, los sándwiches, las pastas y los platos especiales, todo pasa por las manos de Isabel. “Estamos bien, todos los días estamos mejorando. La clave es no bajar los brazos, yo me quedé sin trabajo en una situación complicada y ahora surgió esto. La verdad es que estamos muy agradecidos”, sintetizó Maxi.

Embed RECONVERTIDOSXuxa y Oscar, del arco y el carrito de garrapiñadas a recorrer la ciudad sobre ruedaseldiaonline.com/c1012440 Publicada por El Día de Gualeguaychú en Sábado, 23 de mayo de 2020

COCINA PARA SOBRELLEVAR LA CUARENTENA

Del kiosco de la escuela a la producción de pizzas y fideos

IMG-20200523-WA0048.jpg Marina produce comida por encargue para todos los fines de semana

La ausencia de clases provoca un efecto dominó en muchísimas actividades, en las librerías, en la venta de golosinas –cómo conto Oscar–, y en los kioscos, en general. Fundamentalmente, de aquellos emplazados dentro de las mismas instituciones educativas, como es el caso de Marina, que tiene el suyo en el colegio Sirio Libanes.

“No pude abrir más y se me venció mucha mercadería que no pude vender a otras personas”, lamenta la mujer de 41 años en diálogo con ElDía. Cómo a todos, la pandemia la tomó por sorpresa. “En un primer momento me quedé sin reacción, pensé que esto no iba a ser tan largo”, expresa la mujer, que alquila una vivienda con su pareja, quien es chofer de micro de larga distancia y también se quedó sin su fuente de ingreso.

IMG-20200523-WA0047.jpg

Pero el instinto de supervivencia de los argentinos siempre hace que el ingenio aparezca. “Siempre me gustó cocinar –dice la gualeguaychuense– así que la semana pasada me animé a empezar a vender pizzas y tallarines caseros. “Es lo que puedo emprender sin una gran inversión”, explica.

Marina produce para vender los fines de semana, y con eso se las rebusca. “Todavía no tengo un promedio de ventas porque es todo muy reciente. El fin de semana pasado que fue el primero, vendí bien; éste ya fue menos, pero tendré pedidas unas 20 pizzas y unos 8 kilos de fideos” comenta.