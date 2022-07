“Las madres se enojaron porque un papá me compró fotos desnuda”, dijo al defenderse por la polémica que se desató en la escuela bonaerense donde trabaja. Le exigen que renuncie y piden que no vuelva a dar clases en otra institución.

Miguelina Fredes Sarasola asegura que aún no logra comprender el por qué de tanto revuelo. La maestra de primaria, nacida en Basavilbaso, provincia de Entre Ríos, se defendió ante una serie de acusaciones esgrimidas por el papá de una de sus alumnas de tercer grado.

Sucede que en la localidad bonaerense de Campana, su nombre e imagen se volvieron el centro de atención luego de que un grupo de padres le exigiera la renuncia al constatar que vende contenido erótico en las redes.

Lautaro Ríos fue quien alzó la voz en nombre del grupo de padres para contar que Fredes Sarasola solo dio algunas horas de clases durante el primer día lectivo con un solo objetivo: obtener la titularidad del curso, pedir licencia y no volver más.







El malestar contra la docente se agravó al detectar que en sus redes sociales -mientras permanece de licencia- comercializa una serie de fotos y videos eróticos en una plataforma para adultos.

“Me indigna porque no saben lo que hay detrás. Vengo sufriendo hostigamiento de los papás desde hace años, incluso en otra escuela. Y ahora me atacan por otro lado. Me investigan lo que hago con mi vida privada fuera del ámbito institucional”, declaró la mujer de 28 años a TN.

Precisamente, y en relación a esta cuestión, Ríos había manifestado: “Que haga lo que quiera con su vida privada, pero si trasciende y ella la hace pública pasa a ser incompatible con la docencia. Mi hija de 8 años, la vio el primer día de clases y luego cuando retornó de la licencia. En total estuvo una semana. Pero en las redes publica todos los días”, dijo sobre la docente entrerriana.



“Me hice cargo de la titularidad y, antes de comenzar la clase, había expuesto cuál era mi situación. Remarqué que sufría ataques de pánico, los cuales padecí durante una suplencia en la escuela anterior. Ese día no estaba bien emocionalmente, pero tenía que hacerme cargo de la titularidad para no perderla”, contó Fredes Sarasola.

Y continuó: “Fui igual, me presenté y luego no me vieron más. Sufría agorafobia, no quería salir de mi casa, estaba mal. Por eso pedí licencia”.

“Un papá me compró fotos desnuda”

La maestra indicó que tras un breve tratamiento logró recomponerse y volvió a presentarse recién en mayo al frente de su curso en la Escuela Normal N°30 de Campana. “Cuando las mamás me vieron ingresar pidieron una junta con la directora, que para protegerme aplicó el artículo 114 (h) y decidió que volviera a mi casa. Me corrieron del cargo por protección”.



La maestra entrerriana, Miguelina Fredes Sarasola, centra su defensa en una sola teoría, de la cual está convencida y por la que sostiene que el grupo de madres no quiere verla dando clases: “Se enojaron porque un papá me compró fotos desnuda. Yo no puedo saber quién es porque no me dice el nombre de quien la compra. Sí supe que después se las pasó a otros padres y se generó un revuelo”.

“Empecé a vender fotos y videos este mes. Lo hice por necesidad. Me frustré cuando perdí los haberes de la suplencia que tenía en el anterior colegio y no llegaba a fin de mes. Cobraba $50 mil por la titularidad y pagaba $45 mil de alquilar”, dijo Fredes Sarasola.





Fue un grupo de amigos el que la incentivó a animarse a publicar esas fotos y esos videos. “Al principio no quería, no me salía vender. Pero bueno, ellos me influenciaron positivamente y tenían razón: en los primeros tres días de publicación gané $70 mil”, expresó la entrerriana, que a los 24 años se recibió como profesora en Educación Primaria.



“Me gusta sacarme fotos, siempre lo hice. Es más, quise publicar en otra conocida plataforma, pero aún no pude validar mi identidad. Me gusta aclarar que el contenido es erótico y no porno, aunque no descarto el día de mañana grabar alguna escena explícita. Tengo esa fantasía”, precisó.

La madre de Lorenzo (11) y Lío (4) reiteró que la filtración de unas fotos que uno de los papás compró fue el detonante de la situación: “Ahí se terminó de pudrir”.

Por qué quiere ingresar a GH y qué hará con la docencia

“Siento que la oportunidad de poder ser yo, sin restricciones. Ahí me van a juzgar o no, pero soy yo. En cambio, estando en la docencia, trabajando con niños, tengo ciertas reglamentaciones, pero no entiendo por qué por fuera no puedo hacer lo que quiera sin lastimar a los demás”, sostuvo.

Fredes Sarasola admitió que su gran proyecto de vida es dedicarse plenamente a la actuación y ve que el ingreso al reality puede darle el salto o la fama que necesita para virar hacia ese costado artístico.

“Obvio que pensé en que no voy a ver a mis hijos y en cuánto los voy a extrañar. Yo soy muy emocional, muy dependiente, así que si sucede será un desafío. En cuanto a los cuidados, ambos quedarían con sus papás. No habría problemas”, explicó.

En relación a su carrera como docente, manifestó que aguarda tener el aval médico para que la Junta Escolar le permita cambiar de función pero sin perder el cargo. “No voy a estar frente a un aula, pero sí llevando a cabo otras tareas administrativas”, detalló.



“Yo no tengo vergüenza en mostrarme como soy. Y si el día de mañana estuviesen dadas las condiciones, dejo la docencia y me dedico a esto. No sé lo que puede llegar a pasar. Si me surgiese la posibilidad de un casting, dejo todo. En definitiva, siento que vine a este mundo para ser feliz. Y me lo merezco”, completó la maestra. (TN)