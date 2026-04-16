La ciudad de San José de Feliciano y la región celebran un verdadero hito lleno de vida: nacieron los esperados trillizos en la ciudad de Concordia y, “gracias a Dios”, los tres se encuentran súper bien. Además de la inmensa alegría familiar, este acontecimiento marca un precedente. “Flavia, la mamá, se encuentra en buen estado de salud”, contó a AHORA, su hermana Clari Vonutti.

Los pequeños fueron recibidos con mucho amor y ya comenzaron a mostrar grandes avances. Matías Gael, que es el más grandecito de los tres, ya logró tomar la teta, dando un paso fundamental. Por su parte, las gemelas Magnolia Eva y Montserrat Paz, al ser más pequeñas, están con sonda, recibiendo el alimento y la atención ideal para su desarrollo contó Clara su tía.

Por recomendación médica y para garantizar su óptima evolución, los tres hermanitos permanecerán en la sala de Neonatología (Neo) hasta cumplir sus semanas de gestación, que serían las 40 semanas. En cuanto a la flamante mamá, la familia cuenta que se encuentra dolorida por la cesárea, pero poniéndole toda su voluntad y fortaleza por esos tres angelitos.

El pedido solidario de la familia

En medio de tanta felicidad, la familia también se enfrenta a un reto inmenso. A través de un emotivo mensaje, la hermana de la flamante madre hizo un pedido muy especial a la comunidad: “Hoy quiero pedirles algo desde el corazón. La vida (y Dios) decidió bendecirla con tres bebés al mismo tiempo, y aunque es una alegría enorme, también implica un desafío muy grande, más aún siendo mamá soltera. Sabemos que criar un hijo no es fácil… imagínense tres al mismo tiempo”.

Por este motivo, familiares y amigos lanzaron una red de apoyo para acompañarla en este momento tan especial como desafiante. Están solicitando la colaboración de la comunidad con donaciones de ropa de bebé, pañales, leche y artículos de higiene.

“Cualquier ayuda, por más mínima que sea, suma muchísimo, o incluso compartiendo esta publicación. Entre todos podemos hacer que esta historia esté llena de amor y apoyo desde el primer día“, concluyeron desde el entorno familiar, agradeciendo de antemano a todos los entrerrianos que puedan aportar su granito de arena para Matías, Magnolia y Montserrat.