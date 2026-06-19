“Perro Bueno” es una marca de vino solidario que destina parte de sus ganancias a refugios de animales, y eligió a la ONG Patitas como su beneficiaria entrerriana.

Gerónimo Cortez, una de las personas que está detrás del proyecto, habló con Ahora ElDía sobre cómo surgió la iniciativa.

“Siempre tuve ganas de emprender en algo que devuelva de algún modo a la sociedad. Soy enólogo, me recibí en la Universidad de Cuyo de San Rafael, y luego de una carrera tanto en Argentina como en el exterior haciendo vino, surgió la idea de un proyecto propio. Junto a Adrián , mi socio, ambos somos amantes de los perros y los consideramos parte de nuestras familias. Somos de rescatar animales y llevarlos a las fundaciones, así también como adoptar, y fue muy fácil entonces decidir qué tipo de emprendimiento arrancar: vino más perros”, relató Cortez.

El joven enólogo mendocino explicó que la idea no es ayudar una sola vez a los refugios, sino “hacer equipo de trabajo con las mismas ONGs y tirar juntos para el mismo lado. Nuestra donación funciona de la siguiente manera: Todos los meses juntamos las ventas por provincia, y destinamos un 5% de lo que ingresa a una ONG local de ese territorio. Si la venta fue en Mendoza tenemos una ONG ahí que se beneficia de eso, mientras que, si la venta es en Rosario o en Entre Rios, convocamos a alguna de ahí”.

Sobre por qué quedó seleccionada Patitas para ser la beneficiaria en Entre Ríos, Geronómico explicó que se debió a una sencilla razón: “Fue la que más rápido contestó y donde encontramos buena predisposición. Además de que está en Gualeguaychú, una ciudad grande de la provincia”.

Cortez aclaró que les gustaría ayudar a todas las ONGs que existen, “pero somos un emprendimiento que arrancó en octubre y si dividimos mucho las ganancias no estaríamos ayudando de forma real a ninguna”.

“Las donaciones llegan como transferencia, o como alimentos, o castraciones, o de cualquier forma que la ONG necesite. Tenemos reuniones mensuales donde les contamos de las ventas, charlamos el monto y qué poder hacer con él”, concluyó.

Actualmente, ayudan a 9 refugios de forma mensual y hay otros seis donde hacen activaciones puntuales, como donar cajas de vinos para que hagan rifas. La aspiración de Gerónimo y su socio es para fin de año poder llegar con sus donaciones a ONGs de todo el país.